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高雄雙罷劫涉不實連署 負責人徐尚賢遭聲押
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高雄雙罷劫涉不實連署 負責人徐尚賢遭聲押

2025/4/19 20:22（4/19 20:34 更新）
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罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢（左2）18日因有犯罪嫌疑遭上銬逮捕，晚間移送高雄地檢署複訊。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月18日
罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢（左2）18日因有犯罪嫌疑遭上銬逮捕，晚間移送高雄地檢署複訊。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月18日
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（中央社記者張已亷、林巧璉高雄19日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷的朱磊、黃姓領銜人及負責人徐尚賢疑涉不實連署，昨天被高雄檢調帶回調查，訊後黃女無保請回、朱磊15萬元交保，徐尚賢則在今天晚間遭聲押。

「高雄雙罷劫連署總站」、2名罷免領銜人住處昨天遭搜索，罷免黃捷領銜人黃婦獲無保請回，但她出門時突喊冤，隨後不適暈倒送醫，經觀察無大礙、沒有住院；罷免許智傑領銜人朱磊經漏夜偵訊，今天凌晨以新台幣15萬元交保；負責人徐尚賢則遭高雄地檢署依個人資料保護法及刑法行使偽造文書等罪嫌，在今天晚間向法院聲請羈押

徐尚賢的父親和朱磊及10多名支持者晚間至高雄地檢署關心偵辦進度，不少人大喊「非法逮捕」、「無保放人」。朱磊接受媒體聯訪時說，「雙罷劫連署總站」被搜索事件後，連署人數飆升，「這說明了人民的怒火已經出來了，沒有被這些事嚇到。」

朱磊說，今天又有1名擺攤志工被帶到調查局約談，「這就是藉著調查之名，行恐嚇之實」，呼籲調查局不要騷擾無辜擺攤的志工。

針對朱磊提及有志工被約談，檢方表示，今天有再傳喚證人，其他具體內容不能多做說明，目前仍在調查蒐證中。

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徐尚賢父親則說，徐尚賢依據國家法令做事，昨天總站遭搜索令人相當意外，「連署書都是從選民手上一份、一份拿回來的，但可能我們沒能力完全去篩選這些資料，但絕對是一步一腳印在做事。」

徐父表示，目前不清楚偵辦進度，「但即使是偽造文書，難道是江洋大盜嗎？還需要上手銬嗎？匪諜、詐騙都不辦，就辦一個罷免，即使裡面有瑕疵難道需要上手銬嗎？這是民主社會嗎？」（編輯：郭諭儒）1140419

高雄「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢涉不實連署案遭聲押，徐尚賢父親（前右）與罷免案領銜人之一的朱磊（前左）等人19日晚間到高雄地檢署關心偵辦進度，高喊非法逮捕、無保放人等口號。中央社記者張已亷攝 114年4月19日
高雄「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢涉不實連署案遭聲押，徐尚賢父親（前右）與罷免案領銜人之一的朱磊（前左）等人19日晚間到高雄地檢署關心偵辦進度，高喊非法逮捕、無保放人等口號。中央社記者張已亷攝 114年4月19日
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