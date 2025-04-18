高雄雙罷劫涉不實連署 1領銜人獲請回喊冤暈倒

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷的朱姓、黃姓領銜人，負責人徐尚賢等3人遭約談移送雄檢複訊。其中黃婦獲無保請回，但她出門時突喊冤，隨後不適暈倒送醫；朱磊、徐尚賢仍漏夜偵訊。

高雄檢調今天上午兵分多路前往「高雄雙罷劫連署總站」、2名罷免領銜人住處搜索，並將罷免許智傑領銜人朱磊、罷免黃捷領銜人黃婦帶往調查局高雄市調查處鳳山辦公室接受偵訊，晚間6時許移送高雄地檢署複訊。負責人徐尚賢下午也因有犯罪嫌疑，在高雄市調處鳳山辦公室外被當場拘提，晚間7時許移送雄檢。

其中，85歲黃婦以被告身分最早複訊完畢，並於晚間10時許獲檢方無保請回。但她步出雄檢大門時突然喊了一句「我好冤枉」，便疑似身體不適暈倒在地，法警趕忙通知救護車到場急救，後續已送往高雄市立大同醫院救治。

高雄地檢署晚間表示，檢方受理民眾提出偽造文書告訴及接獲中央選舉委員會向最高檢察署告發後發交雄檢偵辦。案經多方蒐集事證後，昨天檢具各項證據向台灣高雄地方法院聲請搜索票核准。

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檢察官今天指揮法務部調查局高雄市調查處及檢察事務官，就連署提議領銜人朱姓、黃姓被告住處及罷免連署總部等3處依法搜索，傳喚約談。另於下午聲請同意核准再核發搜索票，搜索徐尚賢住處，並依涉犯偽造文書及選罷法等罪執行拘提到案說明，目前全案仍在調查中。

此外，部分媒體報導提及執行人員未持拘票，在連署攤位遭制止情形。檢方經查連署攤位並非這次執行搜索範圍，過程中調查局人員均有出示證件表明身分，更未執行任何搜索扣押或拘提任何人，部分媒體報導訊息與事實不符，特別澄清。(編輯：陳正健)1140418