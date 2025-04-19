高雄雙罷劫涉不實連署 領銜人朱磊15萬元交保

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（中央社記者張已亷高雄19日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」領銜人朱磊、黃姓女子及負責人徐尚賢疑涉不實連署，3人昨天被帶回調查，訊後黃女獲無保請回、朱磊以15萬元交保、徐尚賢則拒絕夜訊。

罷免民進黨立委許智傑領銜人朱磊、罷免民進黨立委黃捷領銜人黃女住處及「高雄雙罷劫連署總站」等處，昨天遭高雄檢調搜索。85歲黃女昨天晚間複訊完畢，獲檢方無保請回，步出雄檢大門時喊冤，隨後不適暈倒送醫。朱磊經漏夜偵訊，今天凌晨以新台幣15萬元交保。

朱磊今天凌晨在高雄地檢署外接受媒體聯訪指出，連署書讓民眾帶回家填寫，可能產生造假或偽造等狀況，卻由領銜人承擔責任，「不能這樣」，應是選罷法本身制度問題，呼籲中選會改革、防止造假。

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朱磊表示，總部遭搜索後，仍有很多支持者到總部簽署連署書，令他很感動，說明人民沒有被嚇倒，至於連署工作會繼續，「一如既往，不會改變，不會被嚇倒。」

另外，負責人徐尚賢因有犯罪嫌疑，住處昨天下午被檢調搜索並遭依涉犯偽造文書及選罷法等罪嫌，在高雄市調處鳳山辦公室外被拘提，晚間7時許移送雄檢，因徐尚賢拒絕夜間偵訊，全案仍在調查中。（編輯：李錫璋）1140419