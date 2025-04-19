黃呂錦茹無保請回 朱立倫：力挺受司法打壓的人

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（中央社記者吳書緯台北19日電）北檢偵辦涉不實連署案，台北地院今天凌晨裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回。國民黨主席朱立倫表示，全台灣都在關心總統賴清德政府怎麼樣打壓在野黨，讓台灣民主關進黑牢；國民黨對於受司法打壓的人力挺到底，台灣要戰獨裁，為了民主，大家要站出來。

台北地檢署偵辦涉不實連署案，17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，昨天凌晨將4人聲請羈押禁見。台北地方法院昨晚9時40分召開羈押庭，今天凌晨5時許裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚富文、初文卿羈押禁見。

黃呂錦茹步出台北地院後，與在場等候的國民黨黨公職擁抱、握手，朱立倫也緊握黃呂錦茹的手加油打氣，黃呂錦茹之後在親友陪同下離開北院。

朱立倫隨後受訪表示，經過將近48小時，全台灣民眾都在關心這件事情，一個獨裁的賴清德政府，怎麼樣的來打壓在野黨，讓台灣民主關進黑牢當中，用司法的大刀、用檢調，不斷的在全台灣大搜索、大交保、大收押，讓非常多的無辜民眾、無辜的對賴清德有意見的民眾，都受到最嚴厲，甚至非常不公平，而且完全不對等的司法待遇。

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朱立倫說，黃呂錦茹75歲，台北市只要認識她的人，都對她非常尊敬，她就像媽媽一樣，對很多很多的黨工，對很多台北市民，做善事照顧大家，檢調只是憑臆測就想把她收押，「我相信這是為什麼這麼人看不下去的最重要原因」。

朱立倫表示，於此同時，在台灣各地還持續進行司法大搜索、大收押、大交保，國民黨一定奮戰到底，對於受到冤屈，受到司法打壓的民眾，國民黨力挺到底，最重要的是台灣要戰獨裁，為了台灣、民主，「為了我們的未來，大家要站出來」。（編輯：蘇龍麒）1140419