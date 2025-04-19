加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
罷免涉不實連署 黃呂錦茹請回初文卿羈押禁見
首頁 / 社會

黃呂錦茹獲當庭釋放 朱立倫批檢調憑臆測收押人

2025/4/19 06:43（4/19 07:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院19日清晨裁定無保請回。黃呂錦茹（左2）清晨近6時離開法院，與在法院門口守候已久的黨主席朱立倫（右2）緊緊擁抱。中央社記者謝幸恩攝
台北地檢署聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院19日清晨裁定無保請回。黃呂錦茹（左2）清晨近6時離開法院，與在法院門口守候已久的黨主席朱立倫（右2）緊緊擁抱。中央社記者謝幸恩攝
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北19日電）北檢聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，經北院裁定無保請回。黃呂錦茹今天清晨近6時離開法院後，與黨主席朱立倫緊緊擁抱；朱立倫受訪時說，檢調只是憑臆測，就想把人收押。

台北地檢署偵辦不實罷免連署案，聲押禁見黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川。台北地方法院昨天晚間召開羈押庭。

同一時間，國民黨昨晚於台北市捷運小南門站發起「戰獨裁、站出來，反抗民主黑牢」活動，徹夜聲援黃呂錦茹等人。

台北地院今天清晨裁定，初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川則無保請回，當庭釋放。

朱立倫與黨公職已連續守候2個夜晚，獲悉黃呂錦茹獲釋放的消息，從小南門捷運站步行到台北地院院門口；黃呂錦茹離開法院時，眼眶泛紅，略帶哽咽，逐一與丈夫、親友、朱立倫緊緊相擁，一旁支持者與黨公職則喊「主委，辛苦了」、「主委，我們都在」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫受訪時指出，經過將近48個小時，獨裁政府如何打壓在野黨，用司法大刀、檢調單位，不斷地在台灣展開大搜索、大收押、大交保，讓無辜的民眾或對賴清德有意見的人，遭到非常嚴厲、不公平、不對等的待遇。

朱立倫也說，檢調只是憑臆測，就想把人收押，這就是為什麼很多人看不下去的原因，一定奮戰到底，戰獨裁，為了台灣民主與未來站出來。（編輯：徐睿承）1140419

#台北地院
#朱立倫
#國民黨
#黃呂錦茹
#曾繁川
延伸閱讀
41件罷免案涉偽造或死亡連署 名單一次看藍營聲援黃呂錦茹開庭遭檢舉聲響大 警舉牌勸導高雄雙罷劫涉不實連署 負責人遭上銬逮捕移送雄檢
朱立倫
聲援黃呂錦茹 朱立倫：台灣處在民主十字路口黃呂錦茹遭聲押禁見晚間開庭 藍營場外聲援
黃呂錦茹
黃呂錦茹遭檢方聲押禁見 北院晚間9時40分開庭侯友宜籲朝野結束衝突停止大罷免、舉行國是會議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：