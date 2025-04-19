黃呂錦茹獲當庭釋放 朱立倫批檢調憑臆測收押人

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）北檢聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，經北院裁定無保請回。黃呂錦茹今天清晨近6時離開法院後，與黨主席朱立倫緊緊擁抱；朱立倫受訪時說，檢調只是憑臆測，就想把人收押。

台北地檢署偵辦不實罷免連署案，聲押禁見黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川。台北地方法院昨天晚間召開羈押庭。

同一時間，國民黨昨晚於台北市捷運小南門站發起「戰獨裁、站出來，反抗民主黑牢」活動，徹夜聲援黃呂錦茹等人。

台北地院今天清晨裁定，初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川則無保請回，當庭釋放。

朱立倫與黨公職已連續守候2個夜晚，獲悉黃呂錦茹獲釋放的消息，從小南門捷運站步行到台北地院院門口；黃呂錦茹離開法院時，眼眶泛紅，略帶哽咽，逐一與丈夫、親友、朱立倫緊緊相擁，一旁支持者與黨公職則喊「主委，辛苦了」、「主委，我們都在」。

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朱立倫受訪時指出，經過將近48個小時，獨裁政府如何打壓在野黨，用司法大刀、檢調單位，不斷地在台灣展開大搜索、大收押、大交保，讓無辜的民眾或對賴清德有意見的人，遭到非常嚴厲、不公平、不對等的待遇。

朱立倫也說，檢調只是憑臆測，就想把人收押，這就是為什麼很多人看不下去的原因，一定奮戰到底，戰獨裁，為了台灣民主與未來站出來。（編輯：徐睿承）1140419