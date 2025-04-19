罷免涉不實連署 黃呂錦茹請回初文卿羈押禁見[影]

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）北檢聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川。北院今天清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，14日首波指揮調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

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檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，17日展開第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部等地，並約談黃呂錦茹、初文卿、姚富文、曾繁川。

檢察官複訊後，認為黃呂錦茹等4人涉犯刑法偽造文書及違反個人資料保護法，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要，昨天清晨向台北地方法院聲請羈押禁見。北院召開羈押庭後，今天清晨做出裁定。（編輯：徐睿承）1140419

台北地檢署偵辦不實連署案，聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川。北院今天清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。圖為台北地方法院法警室收受案件告示。中央社記者謝幸恩攝 114年4月19日

北檢偵辦不實連署案，聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前中黑衣）等人，北院18日召開羈押庭，19日清晨裁定黃呂錦茹無保請回。圖為黃呂錦茹步出離開北院。中央社記者翁睿坤攝 114年4月19日

北檢偵辦不實連署案，聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中黑衣）等人，北院18日召開羈押庭，19日清晨裁定黃呂錦茹無保請回。黃呂錦茹步出與國民黨主席朱立倫（中白衣）擁抱。中央社記者翁睿坤攝 114年4月19日

台北地檢署聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地方法院19日清晨裁定無保請回。黃呂錦茹（左2）清晨近6時離開法院，與在法院門口守候已久的黨主席朱立倫（右2）緊緊擁抱。中央社記者謝幸恩攝

北檢偵辦不實連署案，聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中黑衣）等人，北院18日召開羈押庭，19日清晨裁定黃呂錦茹無保請回。國民黨主席朱立倫（中白衣）伸出雙手擁抱。中央社記者翁睿坤攝 114年4月19日