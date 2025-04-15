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幽靈連署案 李孝亮等6被告交保限制出境出海

2025/4/15 03:57（4/15 04:44 更新）
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（中央社記者林長順台北15日電）北檢偵辦幽靈連署案，昨天搜索、約談李孝亮等被告，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。

台北地檢署於3月間分別接獲民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員劉耀仁告發，指「吳思瑤立委」、「吳沛憶立委」罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，北檢依程序立案後，由承辦檢察官指揮調查局台北市調查處進行調查。

北檢向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事，為保全證據，展開搜索約談行動。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。

檢調並以證人身分約談罷免吳沛憶案副領銜人謝麗華及陳姓丈夫、罷免吳思瑤第一階段領銜人詹嘉文、李孝亮母親陳姓女子、劉思吟丈夫林叡等5人，陸續移送北檢複訊。

檢察官訊後陸續將詹嘉文、謝麗華及陳姓丈夫、李孝亮母親及張克晉請回，並將林叡改列被告。

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檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛新台幣50萬元交保，李孝亮、林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，6人均限制出境出海。

另外，國民黨支持群眾昨天晚間前往北檢聲援李孝亮等人，並高喊「司法不公、政治辦案」等語，國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯也到場宣講，台北市警察局中正一分局派出數十名員警到場維安。（編輯：陳彥鈞）1140415

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