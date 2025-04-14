罷免連署涉造假6人遭約談 藍北市黨部：將給協助

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）檢調偵辦罷綠涉幽靈連署案，今天搜索約談「罷吳四騎士」及罷吳沛憶團體領銜人李孝亮、罷吳思瑤領銜人張克晉等6被告。國民黨北市黨部表示，配合黨中央共同予以協助。

民進黨發言人吳崢今年3月7日、3月27日2度到台北地檢署，合計告發13選區罷綠委領銜人涉偽造文書等罪。吳崢指出，國民黨在全台各地針對民進黨立委發起惡罷的連署中，有高達3成、4成的不合格率，甚至有上百人的死亡連署，很可能涉系統性地、組織性地偽造文書。

台北地檢署偵辦罷綠涉幽靈連署案，檢方今天指揮調查局兵分6路搜索，並約談「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安，以及李孝亮、張克晉等6名被告；檢調另約談李孝亮的母親等5名證人，到案說明。

對此，國民黨台北市黨部傍晚透過新聞訊息表示，譴責發動惡罷的執政黨，涉動用司法將罷綠委的公民團體移送檢調，市黨部將配合黨中央的步調予以協助。

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市黨部指出，目前「地動刪瑤」的總部、分部以及「憶事無成」的連署據點均正常運作，不受影響。

另外，市黨部日前也已組成電話志工部隊向黨員說明罷免進度，呼籲大家出來連署，協助罷吳團體完成第二階段連署，與捍衛民主的青年團體一起奮戰。（編輯：戴光育）1140414