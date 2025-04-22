翁曉玲批曲解法律設陷阱 李進勇：中選會依法行政

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨立委翁曉玲指中選會曲解法律，設下陷阱讓罷團承擔法律風險。中選會主委李進勇今天表示，如果有陷阱，也是由立法機關所設，中選會就是根據法律的明文規定依法行政，絕對不會引人入罪。

國民黨立委翁曉玲日前表示，檢調近期大動作地偵辦台南、台北、新北、高雄等縣市的罷綠團體涉嫌偽造連署案，中選會從一開始就刻意曲解法律適用，堅持罷免案適用舊法，說連署不須附身分證，設下陷阱讓那些無權、也無法查對連署書真實性的罷團承擔法律風險，隨時可能被控涉嫌偽造文書。

立法院今天繼續進行總質詢，中選會主委李進勇在列席前受訪表示，根據刑事訴訟法規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。這是一個法定義務，這次中選會也是在發現有偽造連署情形下，檢具相關事證向司法機關進行告發，完全符合法律規定。

李進勇指出，這是法律明文規定，如果有陷阱，也是由立法機關所設，中選會就是依法行政，絕對不會引人入罪。

對於現階段罷免案到底是用新修的選罷法、還是舊法，李進勇回應，這要看啟動罷免程序的時間點，新修正的選罷法是在今年2月18日經總統公布，依法在2月20日生效，所以在2月19日前已送進中選會的罷免案，是全程都要適用舊法，2月20日後送進來的罷免案，則全程用新法規定。

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李進勇說明，選罷法已有非常清楚的明文規定，目前中選會受理的罷免案都是在2月19日前，也就是新法生效前送進來的罷免案，不管是任何階段，一路到底都是適用舊法規定，不可能分段適用新法舊法。

李進勇解釋，例如罷免案第一階段連署適用舊法，因為連署人數不足補提，如果因新法生效就要改變適用新法規範，同一個程序用兩個不同的法律，難道不覺得奇怪嗎，這絕對不是法律適用正常的狀況。（編輯：張若瑤）1140422