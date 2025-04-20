高雄雙罷劫負責人遭押 罷團：戰到一兵一卒

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢遭羈押禁見。許智傑希望檢調釐清真相，黃捷呼籲背後主謀出面承擔；罷團則否認代簽，強調會戰到一兵一卒。

徐尚賢涉違反個資法等罪嫌遭檢方聲押，經高雄地方法院審理，依徐男有指示罷免領銜人如何應對檢調及刪除對話紀錄等勾串滅證行為，昨晚裁定羈押禁見。

高雄地方法院並發布訊息指出，徐尚賢坦承罷免提議人名冊上簽名均非提議人本人親簽，而是他本人或罷免志工所為；此外，依相關人證、物證等資料，認為徐尚賢涉犯非法蒐集利用個人資料罪及行使偽造私文書等罪嫌重大。

許智傑今天受訪表示，第一時間聽到很驚訝，罷免是公民的權利，但不能用偽造文書違法的方式，相信檢調會毋枉毋縱、釐清真相。他並批國民黨誣指司法追殺，若再繼續全黨挺違法，一定會讓人民唾棄。

黃捷今天則在社群平台Threads發文表示，徐尚賢承認抄名冊遭羈押，但拒絕供出名冊來源。她呼籲背後主謀應盡快出面說明、承擔，而不是推給基層青年和80幾歲的長者；並強調支持檢調徹查到底，還給被侵害個資的民眾一個公道。

罷免團體總部今天召開記者會，否認代簽說法，並批「綠色恐怖」，政治干預司法，強調連署行動會繼續進行，戰到一兵一卒達成目標。

徐父表示，徐尚賢不可能承認代簽的做法，事實上也沒有這麼做，部份連署書或因字跡潦草、錯寫，有經志工修正謄寫，但事後都有通知重簽，絕無代簽或偽造。他並質疑罷免藍委的案子，檢調都不涉入，是因政治色彩才雙標。

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罷免許智傑領銜人朱磊說，二階連署會繼續進行，絕對不會恐懼，會繼續收件。

罷免黃捷領銜人黃晃枝說，即使徐尚賢被羈押，也會戰到一兵一卒，並強調自己是學佛的人，絕對不會打誑語，也不同意亂抄名冊的事情發生。（編輯：吳素柔）1140420