高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉不實連署 遭羈押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄20日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢涉不實連署，昨天深夜訊後遭聲押獲准，領銜人黃姓婦人及朱磊也因涉案被帶回偵訊，分別無保請回和以15萬元交保。

負責人徐尚賢18日在高雄市調處鳳山辦公室外遭警方持拘票當場上銬逮捕，並扭送市調處偵訊。晚間他被移送至高雄地檢署複訊時一再抗拒，並高喊「政治干預司法、司法干預罷免」、「綠色恐怖」等語，仍被強押進地檢署接受訊問。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方依涉犯偽造文書等罪嫌拘提徐尚賢到案，但徐尚賢拒絕夜間偵訊，檢方直至昨晚依涉犯個人資料保護法及刑法行使偽造文書等罪嫌，向高雄地方法院聲請羈押徐尚賢。經地院開庭審理，昨天深夜諭知徐尚賢羈押禁見。

徐尚賢的父親和朱磊及10多名支持者昨天晚上6時許陸續至地檢署關心偵辦進度，不少人大喊「非法逮捕」、「無保放人」。另外，罷免黃捷領銜人黃婦18日晚間訊後獲無保請回；罷免許智傑領銜人朱磊經漏夜偵訊，昨天凌晨以新台幣15萬元交保。（編輯：施施）1140420