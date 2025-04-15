中選會：罷免涉偽造或死亡連署一件以上就告發 未具體指名被告

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（中央社記者高華謙台北15日電）中選會今天說，選務機關經查對罷免案後，知道有犯罪嫌疑，如有1件以上是提議前死亡簽署或有其他疑似偽造狀況，就會依法告發。收到61件罷免案中，已向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署。

中選會今天透過訊息表示，中選會依法告發的41件罷免案，是依法循例辦理選務，且過去以來都採未指名告發方式處理，針對有心人士亂指選務機關是採指名告發，與事實不符。

中選會副主委陳朝建說明，「未指名告發」是指，未具體指名某一人是被告，而是檢附犯罪嫌疑資料後移送。

針對告發標準為何，中選會說，刑事訴訟法規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應告發；因此，選務機關經各地縣市政府戶政事務所與各地選委會查對後的結果，知道有犯罪嫌疑，如有1件以上是提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事，就會依法循例進行職務告發，轉由司法檢調機關依法偵辦。

至於偽造連署判定方式，中選會表示，依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法等規定，各地選委會查對提議人名冊時，如果發現有同一個筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造的狀況，得寄送查詢單給當事人，查詢是否為本人簽名或蓋章。

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中選會說，各地選委會應本於職權，綜合其他事實認定提議人名冊是否有偽造狀況，不得僅因當事人未回復或未在期限內回復查詢單，就作為提議人名冊刪除事由。

至於死亡連署認定標準，中選會說，符合資格要件的提議人在罷免案提出日後死亡，提議仍有效；如果提議人在罷免案提出日前已死亡，應刪除。相關規定都有依循標準。（編輯：林興盟）1140415