罷免立委二階連署截止日 泛藍集中5月、綠委多在6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北17日電）中選會今天公布立委罷免案連署截止日，35位泛藍立委集中在5月初至5月中截止，最早截止日為5月2日；15位民進黨立委多數落在5月底至6月中截止，最早截止日為5月31日。其中民進黨立委李坤城與陳俊宇罷免案尚未領表。

中選會透過新聞稿表示，依公職人員選舉罷免法規定，徵求連署期間的計算方式，是自領取連署人名冊格式的次日起計算，立法委員罷免為60日。罷免期間的最後一天，除因天然災害政府機關停止上班外，遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

根據中選會公布資料，35位泛藍立委罷免案，連署期間最早截止的是黃建賓5月2日；涂權吉、傅崐萁、游顥、馬文君、呂玉玲、鄭正鈐、魯明哲為5月4日；萬美玲、牛煦庭、邱若華、江啟臣為5月5日；黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、廖偉翔、葉元之、丁學忠、楊瓊瓔為5月6日。

此外，徐欣瑩、林思銘罷免案連署截止日為5月10日；王鴻薇、李彥秀、羅明才、徐巧芯、賴士葆、羅智強為5月11日；洪孟楷、廖先翔、陳超明、邱鎮軍為5月12日；林德福、張智倫、謝衣鳯為5月13日；林沛祥為5月23日。

民進黨立委方面，最早截止的陳瑩、伍麗華為5月31日；蔡其昌、何欣純6月6日；吳思瑤、吳沛憶6月7日；蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘6月8日；王定宇、林俊憲6月10日；黃捷、許智傑6月14日；李坤城與陳俊宇罷免案截至4月17日上午仍未赴中選會領表。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據中選會網站，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重複，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員罷免案應於40天內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

中選會網站指出，若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：黃國倫）1140417

根據「公職人員選舉罷免法」，罷免案提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；連署階段則需達選舉人總數10%以上，且不可與提議人重複，成案後進入投票階段。（中央社製圖）