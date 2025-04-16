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宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊 交保後離開

2025/4/16 02:51（4/16 03:52 更新）
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新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署，新北地檢署15日指揮搜索帶回多人，提議罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑（前）晚間移送新北檢複訊。中央社記者徐肇昌攝　114年4月15日
新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署，新北地檢署15日指揮搜索帶回多人，提議罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑（前）晚間移送新北檢複訊。中央社記者徐肇昌攝　114年4月15日
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（中央社記者趙敏雅新北16日電）新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署。提議罷免立委李坤城領銜人宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，檢方今天訊後諭令8萬元交保，他在交保後離開偵查大樓。

台灣新北地方檢察署透過新聞稿指出，接獲立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

新北地檢署表示，昨天指揮法務部調查局新北市調查處、北部地區機動工作站，到新北市板橋區、三重區、鶯歌區等處被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處執行搜索。據了解，截至15日晚間，檢調帶回20多人。

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宋建樑昨天晚間被移送新北檢複訊，他戴著納粹符號臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒（Adolf Hitler）著作「我的奮鬥」（Mein Kampf）進入偵查大樓。

檢方訊後諭令宋建樑以新台幣8萬元交保，今天凌晨1時15分許，宋建樑步出偵查大樓時，已脱去納粹符號臂章，用外套將書掩蓋。面對記者提問為何把臂章拿掉，他未對此正面回應。（編輯：洪啓原）1140416

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