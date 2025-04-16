罷綠委領銜人戴納粹臂章 民眾黨：不容暴力歧視蔓延

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（中央社記者郭建伸台北16日電）罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。民眾黨今天強烈譴責，表示絕不容許帶有極端暴力及種族歧視象徵在台灣內部發酵蔓延，更不希望鼓吹暴力仇恨行為。

新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署。提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，檢方今天訊後諭令新台幣8萬元交保，他在交保後離開偵查大樓。

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民眾黨今天下午透過聲明表示，強烈譴責罷免團體領銜人行納粹禮、配戴納粹符號臂章等行為，民眾黨絕不容許帶有極端暴力及種族歧視象徵，在台灣內部發酵及蔓延，更不希望鼓吹暴力仇恨的行為，破壞台灣的民主人權價值。

民眾黨強調，珍視台灣民主法治，誓言守護與捍衛，絕不能因特定個人的行為，踐踏歷史傷痛，進而讓族群撕裂，應深化對這段歷史的認識，並且建立多元共融的社會。（編輯：張若瑤）1140416