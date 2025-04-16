罷綠委領銜人戴納粹臂章 藍青年團：唾棄不當政治符號

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，德國在台協會今天痛斥此行為「無恥」。國民黨青年團表示，唾棄不當政治符號，對以納粹符號表達政治意見的行為，表達強烈反對。

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。德國在台協會今天在社群媒體表示震驚，痛斥宋建樑的行為「無恥」並表達最強烈譴責。

國民黨青年團透過臉書表示，唾棄不當政治符號，支持民主深化參與，對以納粹符號表達政治意見的行為，表達強烈反對，且青年團也同步發出英文聲明，表明立場。

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國民黨青年團指出，納粹象徵民主倒退與政治迫害，與大家堅守民主的價值背道而馳。相關不當符號與行為在任何情況下，都不應成為從事公民活動或倡議的表達方式。更何況，早自上世紀的第二次世界大戰，國民黨以行動反納粹、反法西斯所付出的重大犧牲，早已為世界各國知曉，該立場時至今日從未改變。

國民黨青年團重申，支持公民行使權利，但堅決反對不當的行為。最後也要呼籲檢調單位，儘速釐清事實真相，將持續捍衛合法公民權利，支持深化民主的參與。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140416