罷綠委領銜人戴納粹臂章 以色列代表斥：背離台灣價值

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。以色列駐台代表游瑪雅今天表達強烈譴責，使用此標誌極度不敬、不恰當，也與台灣核心價值嚴重背離。

新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署。提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，檢方今天訊後諭令新台幣8萬元交保，他在交保後離開偵查大樓。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）透過駐台北以色列經濟文化辦事處發布聲明稿表示，對近日在台灣納粹標誌及希特勒著作遭公開展示一事，表達深切關切與強烈譴責。

游瑪雅說明，這些標誌象徵著仇恨、種族歧視與極端暴力，全球普遍將其視為人類歷史上最黑暗篇章之一的象徵。使用這些標誌不僅在歷史上極度不敬、不恰當，更對曾經遭受納粹暴行的倖存者、他們的後代以及猶太社群造成深深的傷害與冒犯。

游瑪雅認為，這類行為與台灣所珍視的民主、包容、人權與相互尊重等核心價值嚴重背離。也感謝台灣外交部今天對此事件表達明確立場，並期盼有更多台灣的機構與組織能夠公開譴責納粹標誌的使用。

游瑪雅指出，希望透過對猶太大屠殺歷史的更深入理解，能防止類似事件再次發生，並促進建立一個更加尊重與包容的國際社會。

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游瑪雅強調，她同時也深受台灣民眾如雪片般湧入的關心訊息所感動，無論是留言還是私訊，這股支持的浪潮強而有力地展現了台灣人民的道德信念與對正義的清晰判斷。

游瑪雅最後分享，4月底，駐台北以色列經濟文化辦事處將與台灣民主基金會主導，並與德國在台協會合作，共同舉辦「國際大屠殺紀念日」活動。透過紀念、倖存者後代的見證分享，以及對這段悲劇歷史的教育，希望能深化台灣社會對這段歷史的認識，並確保歷史的慘劇不再重演。（編輯：張若瑤）1140416