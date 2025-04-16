罷綠委領銜人戴納粹臂章 德國在台協會斥無恥

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。德國在台協會今天在社群媒體表示震驚，痛斥宋建樑的行為「無恥」並表示最強烈的譴責。

新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署。提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，檢方今天訊後諭令新台幣8萬元交保，他在交保後離開偵查大樓。

德國在台協會上午在官方臉書發文表示，非常震驚再次看到關於民眾使用納粹符號以及納粹制服的新聞，且此次的行為帶有政治目的。

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德國在台協會痛斥宋建樑於15日的行為「無恥」，並強調，毫無疑問，宋建樑故意展示納粹手勢與符號，而納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害，納粹政黨在統治期間，讓歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與殘害，大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行。

德國在台協會表示，對此行為表示最強烈的譴責，同時感謝來自台灣社會的關心。（編輯：翟思嘉）1140416