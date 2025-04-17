藍指花蓮罷團領銜人爆領補助 李美玲：歡迎檢舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、張祈台北17日電）罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲遭爆所屬社區協會獲政府近千萬元補助，國民黨團副書記長翁曉玲今天表示，如果公家預算被民進黨政府拿去豢養側翼團體，是非常惡質的做法，國民黨會繼續追查，呼籲檢調盡速介入調查，是否有圖利或濫用補助的情事。

對於藍委的指控，李美玲回應，若特定政黨人士覺得不法，「本人願意接受調查」，歡迎檢舉，呼籲不要用烏賊戰術的惡劣抹黑攻擊混淆視聽，干擾這次的公民行動。

媒體報導，有網路節目披露，罷免傅崐萁的領銜人李美玲，身為花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會和鳳林鎮觀光旅遊發展協會負責人，兩協會近幾年獲得民進黨政府相關部會的標案及獎補助高達新台幣951.4萬元。

國民黨立法院黨團副書記長翁曉玲、國民黨立委謝龍介、林倩綺等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

翁曉玲指出，鳳林鎮觀光旅遊發展協會從民國110年開始，共取得800多萬元政府補助，多數是教育部青年發展署標案，目的要培養青年志工；但實際做了什麼，遍查青年發展署官網就只有112年的2張照片，沒有其他紀錄。

翁曉玲表示，呼籲檢調盡速調查，青年發展署是否圖利和鳳林鎮觀光旅遊發展協會，也要去稽查該協會是否濫用政府補助。

翁曉玲指出，青年發展署今年度預算比去年還多12億元，如果公家預算被民進黨政府拿去豢養側翼團體，這是非常惡質的做法。國民黨會繼續追查，政府機關編列這麼多的經費，是否用在刀口上，不容許民進黨政府揮霍、浪費人民的血汗錢。

林倩綺提到，民進黨口口聲聲說要改革、要乾淨政治，結果卻是公帑補助變成動員罷免的油水，讓側翼團體不必募款、不必自掏腰包，光靠標案就能辦「罷免晚會」。這種「公費罷免」、「政府出錢打擊政敵」的做法，才是真正踐踏民主的毒瘤。

謝龍介談及，過去他最關心村里的社區發展協會，沒有看過有村里的發展協會可以拿到這麼多政府補助，然後負責人華麗轉身成為罷免領銜人。他認為，這比貪污、官商勾結更惡劣，這也是國民黨團為何要嚴審預算，凍結預算，要求部會來報告，因為台灣已經亂了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於藍委的指控，李美玲今天回應，4年前已卸任北林三村社區發展協會、2年前卸任鳳林鎮觀光發展協會職務，在擔任理事長、總幹事期間，專注推動社區營造工作，相關補助都依政府法規申請、核銷，有會議紀錄可查。

李美玲強調，若特定政黨人士覺得不法，「本人願意接受調查」，歡迎檢舉，呼籲不要用烏賊戰術的惡劣抹黑攻擊混淆視聽，干擾這次的公民行動。（編輯：林克倫、張若瑤）1140417