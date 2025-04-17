綠委挺罷免遭恐嚇 民進黨：嚴厲譴責不法

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（中央社記者葉素萍台北17日電）積極協助罷團的民進黨立委沈伯洋等人收到恐嚇信。民進黨發言人韓瑩今天嚴厲譴責不法，她說，民進黨將提供一切法律協助，以實際行動守護優質立委，繼續一同守護國家，也呼籲相關單位應積極查辦，將不法人士繩之以法。

民進黨多位立委收到威脅恐嚇，韓瑩今天向媒體表示嚴厲譴責，任何不法威脅行為，在台灣民主法治社會都是不被允許也不應該發生，尤其受威脅的是國家最高民意機關的立法委員，更是對於台灣法治國家一大威脅。

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韓瑩表示，目前受到威脅的不僅立委本人，更已經危及其家人生命安全，這樣行為令人不齒更已涉及違法，呼籲相關單位應積極查辦，將不法人士繩之以法。

韓瑩強調，這幾位受到威脅的民進黨立委問政表現與專業全民有目共睹，因為政治議題的攻防，就受到威脅，民進黨除了嚴正譴責，也將提供一切法律協助，以實際行動守護優質立委，繼續一同守護國家。（編輯：蘇志宗）1140417