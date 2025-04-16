罷免涉不實連署 國民黨板橋主任等6人交保限制住居

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北檢偵辦提議罷免綠委幽靈連署案，聲押6人。新北地院今天晚間表示，國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人分以20萬、15萬、3萬元不等金額交保，並限制出境、出海、住居。

新北地檢署昨天晚間發布新聞稿指出，接獲民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦。經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，查證相關資料後，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

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檢方昨天指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，複訊後，今天將謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

新北地方法院今天下午2時開羈押庭，陸續審理。院方晚間9時30分許透過簡訊文字表示，蔡甘子具保3萬元、謝慶認具保20萬元、羅大宇具保20萬元、應大華具保15萬元、王昱人具保20萬元、譚鎮耀具保20萬元，均限制出境、出海、住居。（編輯：戴光育）1140416