罷免涉不實連署案 檢調搜索國民黨北市黨部、約談主委總幹事等4人

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影片來源：中央社市社組

（中央社記者林長順、謝幸恩、劉建邦台北17日電）北檢偵辦罷綠團體涉不實連署案，今天指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部及北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告住處等地，並約談黃呂等4名被告及證人說明。

除了黃呂錦茹外，被約談的被告還包括國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等3人。檢調另以證人身分約談國民黨台北市第五區黨部執行長莊慶芸等人。

台北地檢署於3月間接獲告發，指「吳思瑤立委」、「吳沛憶立委」罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，檢察官向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。

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為保全證據，北檢14日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。檢察官另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，犯罪嫌疑重大，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。（編輯：張銘坤）1140417

台北地檢署偵辦幽靈連署案，17日指揮北市調處約談國民黨北市黨部總幹事姚富文（右）等人，姚富文下午自北市黨部遭調查人員帶回訊問。中央社記者王飛華攝 114年4月17日