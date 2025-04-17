北市黨部主委遭約談 朱立倫號召群眾晚上集結北檢

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（中央社記者王承中台北17日電）北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫今天號召國民黨黨公職及群眾站出來，相約今天晚上在北檢外集結。他表示，這是民主最黑暗時刻，國民黨有一系列抗爭，直到獨裁者回歸民主，否則一定抗爭到底。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談罷免立委吳思瑤、吳沛憶等罷團，今天再度展開偵查行動，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。

國民黨主席朱立倫今天中午率國民黨台北市立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯，以及國民黨組發會主委許宇甄等人，在中央黨部召開記者會，眾人高呼「為台灣戰獨裁，為正義站出來」，號召黨公職及支持者，相約今天晚上北檢見。

朱立倫面色凝重地表示，今天是台灣民主最黑暗時候，司法大刀在瘋狂獨裁者的掌控下，砍向在野黨，不辦共諜、不辦重大刑案，卻接連搜查在野黨在台南、新北與台北的地方黨部，「大約談、大交保、大收押、大搜索，大刀砍向在野黨，為的就是要滅掉所有反對的聲音」。

朱立倫指出，這是何等嚴重的民主危機，這是民主最黑暗時刻，獨裁者只有一個目的，就是消滅在野黨，之前先對付民眾黨，現在又砍向國民黨。

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朱立倫表示，全世界沒有任何民主國家的執政黨在搞大罷免，這樣對付在野黨，今天國民黨必須為台灣戰獨裁，為正義站出來，已經沒有任何閃躲空間，國民黨的每一位民代、黨公職都要站出來，大家今天晚上北檢見。

朱立倫指出，接下來國民黨還有一系列重要的大抗爭，大家都要站出來，直到這位獨裁者悔悟，願意回歸民主、公平正義，否則國民黨一定抗爭到底。大家今天只有一條路，就是為了台灣戰獨裁，為了正義站出來，今天晚上北檢見。（編輯：林克倫）1140417