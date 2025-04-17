朱立倫號召北檢外集結 北市警局長：先勸導再禁止

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北17日電）北檢偵辦不實連署案，今天約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨中央號召晚間赴北檢外聚集，台北市長蔣萬安也說將到場。北市警局長李西河說，將先勸導警告再命令禁止，會依法執行。

台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，上午指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部及北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告住處等地，約談黃呂等4名被告及證人說明。

國民黨主席朱立倫號召黨公職及群眾晚上在北檢外集結，「為台灣戰獨裁」。台北市長蔣萬安表示，司法不應讓外界認為辦藍不辦綠，他將赴北檢外聲援。

由於集會遊行法規定，除非經主管機關核准，集會、遊行不得在各級法院及其週邊範圍舉行，蔣萬安將前往聲援的說法也被民進黨台北市議員質疑。

民進黨北市議員簡舒培下午在議會質詢時表示，依法不能在法院等處集會，不管任何黨派執政都是一樣會遵守，追問台北市警察局長李西河針對國民黨號召群眾聚集的因應方式。

李西河表示，將視現場狀況作出因應。簡舒培進一步提出質疑，北檢外是集會禁制區，根本無法申請，號召群眾前往抗議，就是把法令視為無物，追問警方何時要舉牌。

李西河答詢，會規劃勤務，不會讓群眾出現衝撞法院影響偵查、影響交通安全等暴力行為。市警局保安科長林建良補充說明，依集會遊行法，會先勸導再命令解散並制止，若有暴力行為或違反公共秩序，就強制驅離。

李西河表示，前台北市長柯文哲去年8月被聲押時，有群眾聚集在北檢門口，因台北地檢署認為可柔性處理，警方基於兼顧法律及公民與政治權利國際公約的立場，以最符合比例原則方法處理。

簡舒培再質疑，李西河上任後，不斷有人在北檢前集結，無視警方舉牌警告，「連蔣萬安都要帶頭違法，難道警方還要繼續不作為。」李西河強調，須考量公民政治權利及其他法律間的均衡，將秉持依法行政及行政中立原則執法。

簡舒培要求警察局儘速發聲明，告訴國民黨不得在北檢前集會遊行；李西河允諾。

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民進黨台北市議員許淑華則問到，國民黨晚間集會未申請，警方舉牌幾次後會驅離。李西河答詢，將視現場狀況依序執行勸導、警告、命令解散及制止，若人潮未散去則會移送地檢署偵辦，並強調一定依法行政。

根據台北市申請使用道路網，台北地檢署周遭道路均為集會禁制區，包括相鄰的重慶南路一段、重慶南路一段136巷、重慶南路一段126巷、博愛路，以及愛國西路（重慶南路一段至博愛路間），過去曾有民眾申請在愛國西路鄰近小南門運站出口範圍集會聲援。（編輯：蕭博文）1140417