加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資
首頁 / 社會

朱立倫號召北檢外集結 北市警局長：先勸導再禁止

2025/4/17 16:59（4/17 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（中）17日與國民黨台北市立委在中央黨部召開記者會，號召黨公職及支持者站出來，相約17日晚上北檢見。中央社記者王承中攝 114年4月17日
北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（中）17日與國民黨台北市立委在中央黨部召開記者會，號召黨公職及支持者站出來，相約17日晚上北檢見。中央社記者王承中攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北17日電）北檢偵辦不實連署案，今天約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨中央號召晚間赴北檢外聚集，台北市長蔣萬安也說將到場。北市警局長李西河說，將先勸導警告再命令禁止，會依法執行。

台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，上午指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部及北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告住處等地，約談黃呂等4名被告及證人說明。

國民黨主席朱立倫號召黨公職及群眾晚上在北檢外集結，「為台灣戰獨裁」。台北市長蔣萬安表示，司法不應讓外界認為辦藍不辦綠，他將赴北檢外聲援。

由於集會遊行法規定，除非經主管機關核准，集會、遊行不得在各級法院及其週邊範圍舉行，蔣萬安將前往聲援的說法也被民進黨台北市議員質疑。

民進黨北市議員簡舒培下午在議會質詢時表示，依法不能在法院等處集會，不管任何黨派執政都是一樣會遵守，追問台北市警察局長李西河針對國民黨號召群眾聚集的因應方式。

李西河表示，將視現場狀況作出因應。簡舒培進一步提出質疑，北檢外是集會禁制區，根本無法申請，號召群眾前往抗議，就是把法令視為無物，追問警方何時要舉牌。

李西河答詢，會規劃勤務，不會讓群眾出現衝撞法院影響偵查、影響交通安全等暴力行為。市警局保安科長林建良補充說明，依集會遊行法，會先勸導再命令解散並制止，若有暴力行為或違反公共秩序，就強制驅離。

李西河表示，前台北市長柯文哲去年8月被聲押時，有群眾聚集在北檢門口，因台北地檢署認為可柔性處理，警方基於兼顧法律及公民與政治權利國際公約的立場，以最符合比例原則方法處理。

簡舒培再質疑，李西河上任後，不斷有人在北檢前集結，無視警方舉牌警告，「連蔣萬安都要帶頭違法，難道警方還要繼續不作為。」李西河強調，須考量公民政治權利及其他法律間的均衡，將秉持依法行政及行政中立原則執法。

簡舒培要求警察局儘速發聲明，告訴國民黨不得在北檢前集會遊行；李西河允諾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨台北市議員許淑華則問到，國民黨晚間集會未申請，警方舉牌幾次後會驅離。李西河答詢，將視現場狀況依序執行勸導、警告、命令解散及制止，若人潮未散去則會移送地檢署偵辦，並強調一定依法行政。

根據台北市申請使用道路網，台北地檢署周遭道路均為集會禁制區，包括相鄰的重慶南路一段、重慶南路一段136巷、重慶南路一段126巷、博愛路，以及愛國西路（重慶南路一段至博愛路間），過去曾有民眾申請在愛國西路鄰近小南門運站出口範圍集會聲援。（編輯：蕭博文）1140417

#台北市
#台北地檢署
#李西河
#林建良
#蔣萬安
#簡舒培
#北檢
#民進黨
#朱立倫
#國民黨
#許淑華
#黃呂錦茹
#調查局
延伸閱讀
朱立倫號召北檢外集結 蔣萬安：我會去聲援罷免涉不實連署 檢調搜索國民黨北市黨部、約談主委黃呂錦茹罷免涉不實連署6人交保 國民黨新北主委：尊重司法41件罷免案涉偽造或死亡連署 名單一次看
李西河
議員批防空避難資訊落差大 北市警允1週內提規劃因應竹聯幫主告別式 北市警組專案不容許幫派造勢
蔣萬安
北市府員工涉偷拍遭逮 蔣萬安要求加強巡檢頻率環狀線北環段最後一哩路動工 連故宮省雙北交通時間
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：