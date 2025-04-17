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蔣萬安等將赴北檢集結 劉世芳：嚴正執法、保障安全

2025/4/17 17:23（4/17 17:41 更新）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）北檢偵辦幽靈連署案，國民黨主席朱立倫今天喊出「為台灣戰獨裁」，號召黨公職晚間赴北檢集結，台北市長蔣萬安也將出席。內政部長劉世芳下午表示，警政署等將保障抗議者與被抗議者的安全，也會嚴正執法。

北檢偵辦幽靈連署案，國民黨主席朱立倫今天號召黨公職及群眾晚上在北檢外集結，「為台灣戰獨裁」。台北市長蔣萬安表示，司法不應讓外界認為辦藍不辦綠，將去北檢外聲援。

內政部今天舉行部務會報後記者會，媒體詢問，集結活動若未申請，屆時是否可能發生台北市警察局長不敢驅離市長的情況。劉世芳回應指出，集結活動是否有申請，應由朱立倫對外說明較為適切，內政部也是透過媒體獲知朱立倫的說法。

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劉世芳表示，博愛特區須有高度警戒，因此警力安排上除了台北市警察局，警政署也會協助，且無論如何，最重要任務都會以保障抗議者與被抗議者的安全為主，同時嚴正執法。

劉世芳說，抗議有一定規則，相信參與者都了解集會遊行辦法，呼籲相關參與的黨公職人員不要干擾不相干的第三者。（編輯：蘇志宗）1140417

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