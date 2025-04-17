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朱立倫號召北檢外集結 北市160名警力維安籲自制

2025/4/17 17:10（4/17 17:41 更新）
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（中央社記者劉建邦台北17日電）北檢偵辦不實連署案，今天約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨中央號召赴北檢外聚集。北市警中正一分局表示，北檢為集會遊行禁制區，呼籲民眾理性自制。警方規劃160名警員維安。

台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，上午指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部及北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告住處等地，約談黃呂錦茹等4名被告及證人說明。

國民黨主席朱立倫號召黨公職及群眾晚上在北檢外集結，「為台灣戰獨裁」。台北市長蔣萬安表示，司法不應讓外界認為辦藍不辦綠，他將赴北檢外聲援。

台北市警察局中正一分局下午發布新聞資料指出，依集會遊行法第6條規定，台北地檢署及其周邊範圍為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動。

中正一分局表示，國民黨在今晚將號召群眾至台北地檢署一事，警方一向尊重民眾表達意見權利，但集會遊行禁制區依法不得舉行集會，呼籲到場表達意見團體或民眾，應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為。

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中正一分局指出，警方將秉持依法行政、行政中立原則，如有暴力情事，警方將嚴正執法，依法維護法律尊嚴及社會秩序。

中正一分局表示，將以維護台北地檢署安全為前提，及兼顧民眾言論自由及安全，呼籲民眾配合警方執法作為，共同維護社會秩序與安寧。警方預估將派出160名警力到場維護現場秩序。（編輯：黃名璽）1140417

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