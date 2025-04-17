藍營群眾北檢外聚集 警方3度舉牌警告行為違法
（中央社記者劉建邦台北17日電）北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨號召群眾今晚於北檢外集結，台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫陸續現身。截至晚間8時，警方三度舉牌勸導、警告行為違法。
由於台北地檢署前為集會禁制區，警方於捷運小南門站附近設置管制點管制民眾出入，群眾於晚間接近8時一度拉開阻材往北檢前移動，場面一度混亂。
北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，朱立倫今天中午緊急召開記者會，號召國民黨黨公職及支持者站出來，相約晚上在北檢外集結。
國民黨民代及聲援民眾下午陸續前往北檢外聚集，晚間7時許，警方設置在捷運小南門站附近的管制點爆發衝突，多名國民黨議員及台北市長蔣萬安等人想步行進入禁制區，因現場媒體眾多，一度卡在管制點動彈不得。
蔣萬安等人隨後步入北檢外禁制區，當蔣萬安在現場發表言論結束後，警方立即拿出大型擴音器，要求聚集在北檢外禁制區的民代及民眾離開現場。
晚上7時50分，國民黨立委謝龍介號召群眾步行往捷運小南門方向，當靠近警方管制點時，民代協助拉開警方設置阻材，讓在外頭守候的聲援民眾進入北檢外的禁制區，造成現場一片混亂。
當藍營民代拉開阻材後，在外守候的民眾隨即步入北檢外的禁制區，警方以大型擴音器直接點名謝龍介不要破壞警方設置阻材。
晚上8時，朱立倫等人到場，持續在現場靜坐，並讓國民黨立委在禁制區與民眾對話，目前由藍營民代在北檢禁制區外持續宣講批評執政黨。警方則未使用大型喇叭提出第二次警告，要求藍營民代及聲援民眾離開現場。
截至晚間8時，警方共三次舉牌，第一次是針對國民黨發言人楊智伃舉牌勸導行為違法，隨後於晚間7時50分對楊智伃舉牌警告行為違法，7時54分對謝龍介警告行為違法。（編輯：蕭博文）1140417
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。