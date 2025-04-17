蔣萬安北檢前聲援抗議 呼籲立院推動倒閣

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（中央社記者王承中台北17日電）北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，晚間前往北檢前抗議。他說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫今天中午緊急召開記者會，號召國民黨黨公職及支持者站出來，相約晚上在北檢外集結。

國民黨發言人楊智伃等人於下午6時30分，率領群眾在北檢前高呼「戰獨裁、站出來」口號，現場警方立即表示，北檢前依法不得進行集會遊行，請群眾到旁邊的意見表達區，但楊智伃等人不為所動，仍繼續在現場宣講。

由於警方在現場架設圍欄，導致部分群眾被阻擋在北檢外的馬路，無法進入，不少群眾高喊警方讓開，讓大家平和地表達訴求。

台北市長蔣萬安於晚間7時30分許抵達現場，他表示，今天是他第一次來到司法機關表達抗議，他長久以來都主張司法獨立公平審判，但這段期間看到執政的民進黨，利用司法手段作為打壓異己工具，每一個人都可能因為站在執政者對立面，成為下一個受害者。

台北地檢署偵辦幽靈連署案，國民黨主席朱立倫17日號召黨公職及群眾晚間到北檢外集結，許多支持者到場參與，在北檢外高舉「我是台灣人我反綠」等標語表訴求。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

北市警中正一分局表示，北檢及其周邊範圍為集會遊行禁制區，呼籲到場表達意見團體或民眾，應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為。中央社記者趙世勳攝 114年4月17日

台北市長蔣萬安（前右）晚間到場響應。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

蔣萬安指出，今天來到這裡，他也告訴警察局人員，一樣依法行政，今天晚間他個人行為由自己承擔。身為中華民國國民、身為台北市民、身為三個孩子的父親，他都要站出來。當司法不再公正、不再獨立，就是大家必須站出來時候。

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蔣萬安表示，呼籲執政的民進黨，停止濫用司法做政治追殺，同時他也提出具體主張，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應該推動倒閣。如果總統賴清德因此解散國會，就用立法院改選來對賴總統進行一次不信任投票，台灣加油。

隨後，蔣萬安在國民黨台北市立委王鴻薇、台北市議會議長戴錫欽等人陪同下，通過警方封鎖線進入到北檢前，與楊智伃等人會合。現場群眾則為之鼓掌，為蔣萬安加油。（編輯：林克倫）1140417

晚間現場聚集不少支持者，在國民黨發言人楊智伃（白衣前右）等人振臂帶領下齊呼口號。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

大批民眾齊聚北檢外，與到場待命戒備警力隔著柵欄對峙。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

國民黨中央17日號召群眾至北檢外集結表訴求，晚間現場區隔抗議民眾的柵欄被推倒在地，場面一度混亂。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

現場柵欄被激動人群推倒，不少人意圖往前硬闖。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

國民黨號召群眾赴北檢外聚集表訴求，晚間北檢外有大批民眾齊聚，舉標語、喊口號表達立場。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

群眾晚間到北檢外集結「為台灣戰獨裁」，吸引許多民眾響應，手持標語在北檢外表達立場。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

國民黨支持者晚間在北檢外與警方對峙。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日