蔣萬安北檢前聲援抗議 呼籲立院推動倒閣
（中央社記者王承中台北17日電）北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，晚間前往北檢前抗議。他說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。
台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫今天中午緊急召開記者會，號召國民黨黨公職及支持者站出來，相約晚上在北檢外集結。
國民黨發言人楊智伃等人於下午6時30分，率領群眾在北檢前高呼「戰獨裁、站出來」口號，現場警方立即表示，北檢前依法不得進行集會遊行，請群眾到旁邊的意見表達區，但楊智伃等人不為所動，仍繼續在現場宣講。
由於警方在現場架設圍欄，導致部分群眾被阻擋在北檢外的馬路，無法進入，不少群眾高喊警方讓開，讓大家平和地表達訴求。
台北市長蔣萬安於晚間7時30分許抵達現場，他表示，今天是他第一次來到司法機關表達抗議，他長久以來都主張司法獨立公平審判，但這段期間看到執政的民進黨，利用司法手段作為打壓異己工具，每一個人都可能因為站在執政者對立面，成為下一個受害者。
蔣萬安指出，今天來到這裡，他也告訴警察局人員，一樣依法行政，今天晚間他個人行為由自己承擔。身為中華民國國民、身為台北市民、身為三個孩子的父親，他都要站出來。當司法不再公正、不再獨立，就是大家必須站出來時候。
蔣萬安表示，呼籲執政的民進黨，停止濫用司法做政治追殺，同時他也提出具體主張，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應該推動倒閣。如果總統賴清德因此解散國會，就用立法院改選來對賴總統進行一次不信任投票，台灣加油。
隨後，蔣萬安在國民黨台北市立委王鴻薇、台北市議會議長戴錫欽等人陪同下，通過警方封鎖線進入到北檢前，與楊智伃等人會合。現場群眾則為之鼓掌，為蔣萬安加油。（編輯：林克倫）1140417
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