藍營集結北檢外 民進黨：嚴厲譴責國民黨踐踏法治

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨發言人吳崢今天說，國民黨晚間違法前往北檢集會，不僅踐踏台灣法治，更顛倒是非，再次證明國民黨是破壞台灣社會穩定、傷害民主憲政體制的最大凶手，民進黨嚴厲譴責國民黨今晚一切違法行徑。

北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，晚間前往北檢前抗議。

民進黨深夜透過新聞稿指出，台灣是法治社會，任何人、團體觸犯法律，應循正當法律程序尋求救濟、接受司法調查。

吳崢說，國民黨違法在前，偽造虛假連署書意圖作弊，被抓包後不思檢討，不向社會大眾道歉，反而詆毀司法，挑戰公權力，嚴重傷害台灣多年累積的法治文化。

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他提到，今晚不僅朱立倫帶頭違法聚眾，蔣萬安也加入鼓勵違法集會，台北市長為難台北市執法警察，創下地方自治嚴重惡例。

吳崢強調，中國國民黨全黨上下顛倒是非，踐踏法治，再次向國人證明，國民黨如今便是破壞台灣社會穩定，傷害民主憲政體制的最大凶手，民進黨嚴厲譴責國民黨今晚一切違法行徑，也呼籲全國人民共同批判視中華民國法律為無物的中國國民黨。（編輯：陳彥鈞）1140417