朱立倫籲民眾4/26上凱道 訴求罷免賴總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙、王承中台北17日電）國民黨主席朱立倫今天向台北地檢署外對群眾喊話指出，真正的大罷免就是罷免獨裁者、罷免總統賴清德，已申請到凱達格蘭大道的路權，4月26日請大家上凱道，讓賴總統聽到人民要他下台的聲音，「罷免賴清德」。

北檢偵辦幽靈連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，朱立倫今天中午號召國民黨黨公職及群眾站出來，相約今天晚上在北檢外集結。

朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、桃園市長張善政、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強等人，今天晚間8時許，率多位國民黨立委及台北市、新北市、桃園市、新竹市等各級民代，跨越警方架設的封鎖線，來到北檢前靜坐抗議。

朱立倫晚間在北檢外向群眾喊話指出，一位總統當選就職不到一年，沒有一天在治國，只想獨裁並消滅在野黨；今天如果不是把人民逼到死角，大家不會逼不得已坐在這裡，民進黨不要想說躲過今天，賴總統不要想躲在總統府，「我們要走上凱道」，要匯集全台灣力量，「我們已經取得路權，26號下午在凱道見」。

朱立倫說，真正的大罷免就是罷免獨裁者、罷免賴總統，要讓他知道、要付出所有獨裁者的代價。

朱立倫表示，人民力量是最偉大的，所有愛台灣的人都希望台灣安居樂業、安定和平，但這位獨裁者沒有安定、沒有和平，只有鬥死在野黨與反對者，他要請擔心兩岸戰爭的人站出來，大家要和平、不要戰爭，要安定、不要鬥爭。

透過 Google News 追蹤中央社

朱立倫說，大家真正要做的就是上凱道，26日下午3時集結凱道，絕對是合法集會，大家一定會展現力量，讓賴總統聽到人民要他下台的聲音；這是台灣關鍵時刻，大家要團結在一起，大家共同發出怒吼。

桃園市長張善政稍早也響應朱立倫號召，前往北檢抗議。張善政在北檢前表示，對岸是紅共，民進黨是綠共，紅共在外面威脅國家安全，綠共在國家內部製造對立，呼籲司法機關懸崖勒馬，別留下臭名。（編輯：蘇龍麒、林克倫）1140417

北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫（前中）與桃園市長張善政（前右）、立院黨團總召傅崐萁（前左）等人17日晚間到北檢外與支持者一同抗議司法不公，在頭上綁起布條、手比倒讚表訴求。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

北檢偵辦不實連署案，17日約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨中央則號召黨公職及群眾赴北檢外抗議，立委謝龍介（前左）也到場聲援，向支持人潮喊話。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日