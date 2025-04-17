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朱立倫號召北檢外集結 侯友宜：集眾人守護民主

2025/4/17 19:03
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）國民黨主席朱立倫今天號召黨公職赴北檢外聚集，新北市長侯友宜晚間表示，司法必須用來保護人民，而不是拿來打壓人民。對法治倒退不能視而不見，守護民主，集眾人之力。

台北地檢署偵辦不實連署案，今天約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫號召黨公職及群眾，晚上在北檢外集結，「為台灣戰獨裁」。

至於侯友宜是否前往聲援，新北市府傍晚回應中央社記者詢問時稱，不清楚侯友宜的行程安排。

侯友宜臉書（Facebook）粉絲專頁則在晚間貼文表示，他曾為第一線執法人員，一向強調司法獨立、尊重司法，「但如今這樣的不公平、不正義，是否還值得社會尊敬」。

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侯友宜表示，現在的司法，是正義的防線還是政治的工具，是公正公允還是打壓異己，是否「法律之前人人平等」，人民全都看在眼裡。

他說，不能對國家法治的倒退視而不見，執政者更應以身作則，「讓人民相信司法，而不是恐懼司法」。他堅持的原則始終都是捍衛正義的天秤，守護民主，集眾人之力。（編輯：蕭博文）1140417

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