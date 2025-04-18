蔣萬安拋倒閣 朱立倫：任何有助民主方式都不排除

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（中央社記者王承中台北18日電）台北市長蔣萬安拋出倒閣說，國民黨主席朱立倫今天表示，任何對台灣民主有幫助，能夠讓獨裁者下台或悔悟的方式，都沒有排除。戰略總目標就是守護台灣民主，讓獨裁者受到該有教訓，在過程當中會隨時檢討，也會跟其他在野黨一起商討。

台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，昨天再度發動搜索，以被告身分約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，並在今天清晨近5時向法院聲請羈押禁見黃呂錦茹。國民黨主席朱立倫則號召國民黨黨公職及支持群眾，於昨天晚間集結在北檢前抗議，高喊「民主黑牢，司法不公」。

朱立倫今天上午前往立法院出席國民黨立法院黨團大會，對於台北市長蔣萬安昨天呼籲立法院倒閣，朱立倫會後接受媒體聯訪時表示，任何對台灣民主有幫助，能夠讓獨裁者下台或悔悟的方式，都沒有排除。

朱立倫指出，國民黨的戰略總目標就是守護台灣民主，讓獨裁者受到該有的教訓，在過程當中會隨時檢討，也會跟其他在野黨一起商討。

對於外界質疑朱立倫昨天率眾在北檢前抗議是在保衛黨主席，現場也不見新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕出席。朱立倫表示，不用污辱國民黨人的智慧，也不用見縫插針或是想要用激將法。他心中非常清楚，只有台灣安定跟民主，他個人完全不重要。

朱立倫指出，昨天蔣萬安、桃園市長張善政能夠到現場，他已經非常感謝，因為這是臨時緊急動員令，真正動員令是26日上凱道。昨天他請很多縣市長不用過來，因為大家都公務繁忙，但希望大家都能在26日上凱道，也希望包括民眾黨的朋友能夠一起上凱道。

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媒體詢問，黃呂錦茹遭北檢聲押，下午將開羈押庭。朱立倫表示，誠心希望法院能夠公正廉明，台灣不會因為偽造文書就被羈押禁見，不會因為政黨不同，就有這麼嚴重的差別對待。

朱立倫表示，國民黨不但要反惡罷，還要戰獨裁，讓總統賴清德下台，台灣才有未來。國民黨會全力支持受到惡罷的黨籍立委，各地會因地制宜，執行各個戰略。黨中央都有做相關民調，隨時掌握各選區民情，也要求各地立委快豎立看板，黨中央會協助支持，大家同心協力面對挑戰。（編輯：林克倫）1140418