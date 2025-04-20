藍白22日辦在野領袖峰會 朱立倫黃國昌將會面

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（中央社記者陳俊華台北20日電）民眾黨今天說，面對執政黨的獨裁蠻橫，在野的對話急迫且必要，雙方已確認將在4月22日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。

國民黨也發出新聞稿表示，屆時國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌將出席，商討國際關稅情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題。

民眾黨下午在媒體群組表示，台灣面對內憂外患，即將降臨的風暴不亞於疫情，在野領袖必須承擔責任，為國家、為人民找解方，這是在野領袖必須面對、更是無法迴避的責任。

民眾黨說，總統賴清德上任以來，多數民眾感受不到負責任政府所應展現的態度，更看不到身為執政者應具備的執政能力，只有為了掩飾慘不忍睹的執政成績，而刻意激化仇恨、製造激烈衝突，司法更淪為執政黨清算政敵的鷹犬工具。

民眾黨表示，賴政府為了剷除異己，雷厲風行，但面對美國川普政府的高關稅政策，卻是無心也無能應對。面對執政黨的獨裁蠻橫，此時此刻在野的對話急迫且必要，在野領袖更應求同存異，扛起責任，找尋共識、促進社會團結。

民眾黨指出，雙方已經確認將在4月22日共同舉辦領袖峰會，聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。

民眾黨主席黃國昌強調，「行動一直是台灣民眾黨的語言」。面對國內政局動盪、人民生活痛苦、司法正義淪喪，在野不能坐視不管；更秉持民眾黨前主席柯文哲的政治理念：「我們有不同的過去、相同的現在，我們要思考的是要不要一起面對未來共同的挑戰？」

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黃國昌說，台灣是全體台灣人的台灣，台灣人的未來不能把持在走極端與偏鋒的少數人手中，面對人民、回應民意，透過朝野會談、領袖峰會，民眾黨以具體行動回應人民期待。

民眾黨表示，透過一次又一次的行動，向台灣社會展現，民眾黨會把國家利益擺在最前面，一起用行動讓人民重新相信，政治不只是製造紛擾、一起讓人民重新相信，政治可以透過對話，找到答案。（編輯：林克倫）1140420