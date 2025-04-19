凱道拒絕統戰大會 高喊挺罷免、清除中共同路人

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（中央社記者賴于榛台北19日電）「拒絕統戰，守護台灣」大會今天在凱道登場，包含網紅八炯、聯電創辦人曹興誠，以及多位民進黨立委輪番上台宣講，歷時約5小時。現場高喊「拒絕統戰、守護台灣；挺罷免、清除中共同路人」等語，也向協助罷免連署的志工致意。

「拒絕統戰，守護台灣」大會下午2時在凱道登場，曹興誠、八炯、矢板明夫、Podcast節目主持人高軒、歷史作家李文成、退將丘衛邦、「鷹爸」徐柏岳、無黨籍桃園市議員于北辰、饒舌歌手楊舒雅，以及網紅陳柏源、呱吉、皮筋兒等人陸續上台宣講。民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、王義川、王定宇、沈伯洋也輪番助陣。

許多現場民眾自製手板寫下「我是台灣人，我反藍白共匪」、「舔共立委、惡奴欺主」、「台灣是台灣人的台灣」等標語，還有外籍人士拿著「失去自由只需一瞬，爭取自由需要一生；相信我，我是烏克蘭人」的紙板，引起現場關注。主辦單位在下午6時40分指出，與會人數超過5.5萬人，活動在晚間7時左右結束。

與會民眾高舉創意標語表達立場。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

與會者帶著各式旗幟、標語到場參加，表達自身立場。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

八炯宣講表示，此刻國家被滲透、土地被出賣，恐怕台灣的下一代正要被賣給共產黨，大家應該站出來阻止這件事，如今台灣的敵人就在立法院，攘外必先安內，必須想辦法清除這些中共同路人，才有對抗中共的可能。

曹興誠說，大罷免節節勝利，成功在望，一定可以驅逐立法院國民黨多數的情況，恢復正常國會。

他表示，感謝協助罷免的志工用生命收件、核對連署書，還要忍受白眼、辱罵，依然勇往直前從不退縮，謝謝多數的女性志工堅毅、有韌性，為了不願後代成為中國賤民，堅持到底，堪稱活著的媽祖，「志工萬歲、台灣萬歲」。

由網紅八炯等人發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動19日在凱道登場，聯電創辦人曹興誠（右）與民進黨立委沈伯洋（左）同台亮相，響應活動。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

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呱吉則說，關稅貿易戰如果走錯一步，台灣可能就沒有回頭機會，民眾選出政治人物是希望這些人當台灣的導航系統，但偏偏國民黨是故障的導航，不管怎麼設定目標，永遠都會想把台灣帶到北京去。

日前因反彈「飯碗說」成為焦點的饒舌歌手楊舒雅，今天也上台演出並致詞。她說，台灣目前公眾議題環境不算非常友善，討論政治議題、性別議題的年輕人常會遇上各種批評與抹黑，但大家不會因為各種惡意抹黑就閉嘴，也不會拿綠色膠帶貼住嘴巴，而是會持續用正確論述，說服其他人。（編輯：張良知）1140419

由網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動19日下午在凱道登場，現場亦設有罷免連署攤位、宣傳旗幟等，號召群眾響應大罷免。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

由網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師19日下午在凱道登場，活動開始後仍持續湧入人潮，下午3時許，現場群眾已延伸至景福門，主辦單位稱現場達2萬5000人。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

八炯在開場時登台發言，帶起現場氣氛。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

與會民眾高舉標語表達立場。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日