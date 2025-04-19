陳水扁：民主時代沒有一言堂 應和在野對話

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（中央社記者郭建伸台北19日電）前總統陳水扁今天表示，民主時代不可能有一言堂，不能因意見不同就給對方戴帽子。談及朝野對立嚴重，陳水扁說，清算絕對不是對付在野勢力最好辦法，什麼人有權力和官位，就要先讓步，跟在野對話。

凱達格蘭學校今天舉辦黃信介紀念講座，邀請陳水扁演講，陳水扁以「台灣民主的韌性與轉型」發表演說，並於會後與在場民眾互動應答。

陳水扁演講時說，他已經17年沒發表公開演講，比當總統還緊張，擔心這是17年來第一次，也是最後一次。他強調，沒有比民主更好的道路，民主就是人民作主、權力分立，並且包容多元，沒有誰不能批評，不能因為意見不同就戴帽子，民主時代不可能有一言堂，也不能因意見與自己不同，對方就是「XX同路人」。

有媒體提問，目前政治情勢對立且朝小野大，台北市長蔣萬安日前也拋出倒閣，詢問如何化解朝野對立。

陳水扁表示，每個總統、政府有其做法，他沒辦法評論誰對誰錯，雖然時空背景不同，但他可以闡述自己的經驗；2000年他上台時，朝小野大更嚴重，當時他姿態很低，尚未就任前他就向已故前總統李登輝請益10次。

陳水扁表示，面對當時國軍高階將領陳鎮湘、苗永慶的質疑雜音，他沒有去清算，只是笑笑以對，因為這是民主轉型，不能讓它生鏽腐朽，他當時採取包容態度，尊重對方有不同意見，沒有把將領列為黑名單，反而讓將領繼續擔任政府要職。

陳水扁表示，清算絕對不是對付在野勢力、反動異議分子的最好辦法，因此他上台後便推動朝野政黨領袖高峰會，邀集連戰、宋楚瑜等人在總統府開會，並在連戰建議下召開經發會。

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陳水扁回顧，他除了第二任時因國親合願賭不服輸導致許多亂象，其餘多數都還好，不僅大法官送到立法院審查時過關，金融改革、減稅方案也都三讀通過，甚至紅衫軍在亂時，經濟成長率還能拚到6%。

談及大罷免議題，陳水扁說，大罷免若能成功改變國會，韓國前總統尹錫悅應該會後悔甚至捶心肝，因為台灣罷免若能成功，韓國比照辦理就好，何必要宣布戒嚴最後搞到下台。（編輯：張良知）1140419

凱達格蘭學校19日在台北舉辦黃信介先生紀念講座，前總統陳水扁（左2）應邀出席，以「台灣民主的韌性與轉型」為題發表演說。中央社記者張皓安攝 114年4月19日