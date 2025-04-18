蔣萬安喊倒閣 柯建銘：國民黨敢提就支持

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（中央社記者賴于榛台北18日電）台北市長蔣萬安昨天說，立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天指出，國民黨若敢提倒閣，他一定支持，且國民黨不是由黨主席提出倒閣，這代表國民黨已亂了套、徹底結束，大罷免將大成功，國家軸線有望改變。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安昨天晚間響應國民黨主席朱立倫號召，赴北檢前抗議，並強調與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

對於蔣萬安提倒閣說，柯建銘今天回應記者提問時指出，國民黨若敢提倒閣，他一定支持。

柯建銘表示，國民黨包圍地檢署的作法根本亂七八糟，而是否倒閣應該要由在野黨黨主席來說，因此當蔣萬安提出倒閣，代表國民黨已經亂了套、徹底結束，這很清楚。

柯建銘說，民意很清楚藍白正在賣台、在亡國的路上，因此大罷免風起雲湧，罷免主軸就是救台灣、顧台灣、顧民主，保障大家生命財產安全。

他表示，大罷免是否能過二階連署，估算造冊時間預計4月底就會亮牌，目前可說是台灣生死存亡關鍵，但屆時亮牌結果一定是大罷免、大成功，國民黨現在是連一階連署都涉及做假，二階怎麼可能過。

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柯建銘分析，國民黨不倒閣、會被民意大罷免，倒閣則是無路可走的掙扎，只是表演「自盡」給老百姓看，現實是在野黨一張牌都沒有了，已經走上死亡的路，大罷免將大成功，國家軸線有望改變。

他也說，大罷免可說是與美國總統川普共同發起罷免共產主義的行動之一，也只有台灣撐住，川普才有底氣因應中共，美國的關稅政策台灣也已經因應撐住，川普可說與台灣並肩作戰，「我發覺川普算是我們側翼，沒有台灣美國怎麼演得下去」。（編輯：林克倫）1140418