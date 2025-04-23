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蔣萬安拋倒閣 朱立倫：大部分黨內立委都不贊成自傷

2025/4/23 15:13（4/23 15:43 更新）
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國民黨23日下午召開中常會，由黨主席朱立倫（左）主持會議。中央社記者謝佳璋攝 114年4月23日
國民黨23日下午召開中常會，由黨主席朱立倫（左）主持會議。中央社記者謝佳璋攝 114年4月23日
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）台北市長蔣萬安日前拋出倒閣說，國民黨主席朱立倫今天表示，倒閣一直都是選項、也從未排除，從今年初到現在都一直有討論；但至今他詢問黨內立委意見，絕大部分都不贊成用倒閣方式去自傷，且沒有辦法傷到總統賴清德。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應朱立倫號召，到北檢前抗議，並表示，立法院應推動倒閣，用立委改選對賴總統進行不信任投票。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，倒閣一直都是選項，從來沒有排除，從年初到現在都有討論。但不要忘記，今天人民要倒的那一位是獨裁者賴總統，人民要的是「倒賴」，而不是去倒賴總統的一個稻草人。

朱立倫說，在野的力量一定要團結在一起，他昨天與民眾黨主席黃國昌見面，就經濟、就民主、就司法層面，未來一定團結一致，為台灣百姓努力。

朱立倫指出，他會隨時徵詢黨籍立委意見，到現在為止，他徵詢過的立委，絕大部分都不贊成用倒閣方式去自傷，而且沒有辦法傷到賴總統，這是目前立委的共同意見。

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朱立倫說，所有民主手段都會被列為選項，要有策略、方法，但是最重要的是要團結所有力量。此時還在為個人私利、為個人小恩小怨在計較，相信這絕對不是國父孫中山的信徒，也絕對不是國民黨的支持者；一定要團結所有力量，不能讓獨裁者消滅台灣民主，大家要把台灣的民主找回來、救回來。

此外，朱立倫指出，賴總統上任後不與在野黨溝通，只有不斷的鬥、想鬥垮在野黨，不但發動司法與動用媒體，還有一群綠衛兵可隨時出征，來鬥垮所有不同意見的人。連民進黨籍前總統陳水扁都看不過去並提出忠告，結果竟然被出征，這是台灣民主的悲哀，也是台灣最危險的時刻。（編輯：林克倫、林興盟）1140423

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