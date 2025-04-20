蔣萬安：倒閣主張是反攻起點 覆巢之下焉有完卵

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）大罷免潮持續，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣主張，他今天表示，覆巢之下焉有完卵，這樣的主張就是反攻的起點，說穿了人民要的很簡單，就是不被民進黨少數側翼挾持，不必擔心司法介入，在公平、公正的情況下，決定誰來代表民意。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，到北檢前抗議，並表示，立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

蔣萬安今天下午與朱立倫一起出席「戰獨裁、站出來」政策說明會，替國民黨立委徐巧芯站台、助講。蔣萬安會前受訪時，再度針對倒閣議題發表看法，他表示，關於倒閣，黨中央與立法院黨團有討論，這也需要各方的支持，倒閣當然是個選項，覆巢之下焉有完卵。

蔣萬安認為，這樣的主張就是反攻的起點，說穿了人民要的很簡單，就是不被民進黨少數側翼挾持，不必擔心司法介入，在公平、公正的情況下，決定誰來代表民意，重點是要告訴大家，全世界民主國家沒有像民進黨這樣，搞全面大罷免的執政黨。

媒體追問，是否會參加國民黨26日在凱道舉辦的集會活動，蔣萬安表示，他會去。

蔣萬安在致詞時表示，大家最近看到國際局勢的動盪，美國的關稅政策，讓台灣受到嚴重衝擊，雖然現在美國總統川普說暫緩90天，但這90天絕對不是讓大家可以鬆懈，而是要加快盤點各項資源，做最壞的打算、最好的準備。

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蔣萬安指出，現在是台灣團結以對的時候，絕對不是繼續製造社會分裂、對立、仇恨、空轉，這不是大家願意看到的，也不是負責任的執政者該做的。所以他才會一再強調，此時此刻停止社會內耗，大家不要再對立。

最後，蔣萬安除了感謝支持者勇敢站出來，也感謝黨部人員的努力，並強調，風雨再大，大家都會勇敢、堅定的前行。（編輯：蘇志宗、楊蘭軒）1140420