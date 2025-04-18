韓國瑜：期許司法、檢警調不服務特定政黨

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（中央社記者王承中台北18日電）立法院長韓國瑜今天表示，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線，檢警調可以捍衛自己崇高超然的獨立性。期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派，始終秉持公正、客觀與良心，維護台灣得之不易的自由、民主、法治。

台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，昨天再度發動搜索，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人。國民黨主席朱立倫號召國民黨黨公職及支持群眾，於昨天晚間集結在北檢前抗議，高喊「民主黑牢，司法不公」。

立法院長韓國瑜今天凌晨在臉書粉絲團發文指出，這是一個黑暗的時代，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，但大家還有機會走出這片黑暗與恐怖。

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韓國瑜表示，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線，全民期待檢警調可以捍衛自己崇高超然的獨立性。

韓國瑜說，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具，始終秉持公正、客觀與良心，維護台灣得之不易的自由、民主、法治以及照亮原本屬於2300萬人的光明未來。（編輯：潘羿菁）1140418