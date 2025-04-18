藍號召群眾北檢抗議 盧秀燕：有勇氣非常了不起

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，昨晚號召群眾聚集北檢抗議，台中市長盧秀燕今天說，有那麼多人挺身而出，非常有勇氣及了不起，每個人用不同方式表達司法應公平公正。

國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，昨天晚間號召群眾聚集北檢外。黃呂錦茹等4人昨晚11時被移送北檢，黨主席朱立倫號召群眾聚集北檢抗議，台北市長蔣萬安及桃園市長張善政也到場聲援，朱立倫更呼籲26日上凱道表達抗議。

盧秀燕上午出席台中市農民節表揚大會後接受媒體聯訪表示，民進黨當年發起要罷免前高雄市長韓國瑜，當時有些人說罷免發起人本身資料搜集有不實或死亡等情形，當時地檢署說因為罷免發起人沒有查核身分的能力及權力，所以不予起訴偵辦。

盧秀燕認為，如果當時不予起訴偵辦，今天為何對立委罷免發起人要重法偵辦、重金交保，這段時間民眾之所以感到憤怒及憂心，是因為國家司法被濫用，針對特定政黨在打壓，這是違反民主的，她昨天才呼籲要適可而止懸崖勒馬。

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對於昨晚藍營在北檢的聚集，盧秀燕表示，昨天晚上她非常感動，因為面對國家濫用司法，將司法當作工具追殺民眾，但有那麼多人會挺身而出，用發言或到現場等不同方式，表達對國家司法應公平公正，這種民主維護的信念，非常有勇氣、非常了不起。

至於昨晚為何沒有到北檢聲援，盧秀燕說，每個人會用不同方式表達。（編輯：李淑華）1140418