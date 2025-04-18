加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藍營北檢外抗議 北市警：通知朱立倫楊智伃謝龍介到案說明
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

國民黨聚北檢抗議 劉世芳：禁制區滋擾移檢偵辦

2025/4/18 10:44（4/18 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
檢調17日約談涉不實連署案的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫（中白衣者）號召黨公職及支持者晚間到北檢外集結抗議，至深夜仍有數百人不願離去。中央社記者王騰毅攝 114年4月18日
檢調17日約談涉不實連署案的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫（中白衣者）號召黨公職及支持者晚間到北檢外集結抗議，至深夜仍有數百人不願離去。中央社記者王騰毅攝 114年4月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北18日電）國民黨昨晚赴北檢抗議，被警方多次舉牌警告行為違法。內政部長劉世芳今天表示，會把跟集會遊行法有關，包括是否在禁制區以內，或任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。

台北地檢署偵辦罷綠團體幽靈連署案，搜索國民黨台北市黨部，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等多名黨工，引發國民黨不滿，國民黨主席朱立倫昨天號召黨公職及黨員赴北檢抗議，與警方有數度衝突。

對於到場聲援的台北市長蔣萬安提出發動倒閣的說法，劉世芳表示，「我們尊重蔣市長的說法」，但因為蔣萬安有特別指明昨天是以個人來發言，所以，還是尊重。

行政院長卓榮泰上午率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，劉世芳在會前受訪時做上述表示。

對於國民黨昨天赴北檢的抗議行動，劉世芳指出，她昨天有要求警政署跟台北市警局按照集會遊行法要嚴正執法。從昨天到今天清晨為止，了解台北市政府警察局中正一分局有按照規定舉牌抗議，會把所有的這些跟集會遊行法有關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體詢問國民黨將於4月26在凱道舉辦大型集會遊行活動，以及有關總統府周邊安全問題，劉世芳回應，警政署按照原來的集會遊行法，包括各黨各派，如果要在台灣的大街小巷有做任何的活動的時候，希望能按照警政署所律定的跟集會遊行法相關的規定來辦理，「我們會全力的執法」。

劉世芳呼籲，如果要訴求各種不同的，不管是政治、社會，或是政治方向，希望都能夠和平落幕。（編輯：張若瑤）1140418

#台北地檢署
#地檢署
#劉世芳
#蔣萬安
#北檢
#台北市政府
#立法院
#朱立倫
#卓榮泰
#國民黨
#國民黨台北市黨部
#黃呂錦茹
台北地檢署偵辦不實連署案，國民黨中央17日晚間號召黨公職與群眾到北檢外聚集抗議表訴求，台北市長蔣萬安（前右2）抵達時一度被卡在柵欄外，與警方溝通交涉。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
台北地檢署偵辦不實連署案，國民黨中央17日晚間號召黨公職與群眾到北檢外聚集抗議表訴求，台北市長蔣萬安（前右2）抵達時一度被卡在柵欄外，與警方溝通交涉。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
北檢偵辦不實連署案，17日約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨中央則號召黨公職及群眾赴北檢外抗議，立委謝龍介（前左）也到場聲援，向支持人潮喊話。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
北檢偵辦不實連署案，17日約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨中央則號召黨公職及群眾赴北檢外抗議，立委謝龍介（前左）也到場聲援，向支持人潮喊話。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
台北地檢署偵辦不實連署案遭國民黨抗議司法不公，國民黨中央17日號召群眾至北檢外集結表訴求，晚間現場柵欄被激動人群推倒，不少人意圖往前硬闖。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
台北地檢署偵辦不實連署案遭國民黨抗議司法不公，國民黨中央17日號召群眾至北檢外集結表訴求，晚間現場柵欄被激動人群推倒，不少人意圖往前硬闖。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
延伸閱讀
藍集結北檢抗議 李進勇籲維持乾淨選舉與罷免環境黃呂錦茹等4人涉罷免連署偽造文書聲押禁見 北檢：有勾串滅證之虞蔣萬安拋倒閣 朱立倫：任何有助民主方式都不排除韓國瑜：期許司法、檢警調不服務特定政黨蔣萬安拋倒閣說 卓榮泰反問人民是否同意[影]藍營群眾北檢外聚集 警方3度舉牌警告行為違法藍號召群眾北檢抗議 盧秀燕：有勇氣非常了不起
劉世芳
內政部設團體赴中登錄系統 劉世芳：確保國人安全團體赴中資訊公開專區啟用 民選公職揭露近期上線
蔣萬安
蔣萬安拋倒閣 黃國昌：最好方式是總統國會一起重選蔣萬安提倒閣：若解散國會更全面角度決定台灣走向
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
關稅因應 卓榮泰：微調880億支持方案 盼放寬申請資格放大適用
24
更多編輯台推薦新聞：