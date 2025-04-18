國民黨聚北檢抗議 劉世芳：禁制區滋擾移檢偵辦

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（中央社記者林敬殷台北18日電）國民黨昨晚赴北檢抗議，被警方多次舉牌警告行為違法。內政部長劉世芳今天表示，會把跟集會遊行法有關，包括是否在禁制區以內，或任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。

台北地檢署偵辦罷綠團體幽靈連署案，搜索國民黨台北市黨部，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等多名黨工，引發國民黨不滿，國民黨主席朱立倫昨天號召黨公職及黨員赴北檢抗議，與警方有數度衝突。

對於到場聲援的台北市長蔣萬安提出發動倒閣的說法，劉世芳表示，「我們尊重蔣市長的說法」，但因為蔣萬安有特別指明昨天是以個人來發言，所以，還是尊重。

行政院長卓榮泰上午率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，劉世芳在會前受訪時做上述表示。

對於國民黨昨天赴北檢的抗議行動，劉世芳指出，她昨天有要求警政署跟台北市警局按照集會遊行法要嚴正執法。從昨天到今天清晨為止，了解台北市政府警察局中正一分局有按照規定舉牌抗議，會把所有的這些跟集會遊行法有關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。

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媒體詢問國民黨將於4月26在凱道舉辦大型集會遊行活動，以及有關總統府周邊安全問題，劉世芳回應，警政署按照原來的集會遊行法，包括各黨各派，如果要在台灣的大街小巷有做任何的活動的時候，希望能按照警政署所律定的跟集會遊行法相關的規定來辦理，「我們會全力的執法」。

劉世芳呼籲，如果要訴求各種不同的，不管是政治、社會，或是政治方向，希望都能夠和平落幕。（編輯：張若瑤）1140418

台北地檢署偵辦不實連署案，國民黨中央17日晚間號召黨公職與群眾到北檢外聚集抗議表訴求，台北市長蔣萬安（前右2）抵達時一度被卡在柵欄外，與警方溝通交涉。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日

北檢偵辦不實連署案，17日約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨中央則號召黨公職及群眾赴北檢外抗議，立委謝龍介（前左）也到場聲援，向支持人潮喊話。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日