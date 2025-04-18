蔣萬安拋倒閣 黃國昌：最好方式是總統國會一起重選

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（中央社記者郭建伸台北18日電）台北市長蔣萬安昨天拋出倒閣說引發外界關注。民眾黨團總召黃國昌今天表示，真要讓總統賴清德下台，最好方式是讓總統和國會一起重選，否則重選國會後，賴總統還在位置上，這是送給民進黨選輸翻桌的機會。

北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，昨晚前往北檢前抗議。蔣萬安表示，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動 倒閣 倒閣 依據憲法增修條文第3條第2項第3款規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院院長提出不信任案。簡稱「不信任案」或「倒閣案」。 若全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。立法院解散後，應於60日內舉行選舉。 若不信任案未通過，1年內不得對同一行政院長再提不信任案。 看更多 關閉 ，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

民眾黨團今天舉行「迎接時代巨變，TPP三箭齊發」記者會，並於會後接受媒體提問。

談及蔣萬安拋出倒閣說，黃國昌表示，過去這幾個月一直高喊要解散國會的是民進黨，民眾黨團的立場很清楚，若要檢驗新民意，就是要讓賴清德下台，最好方式是讓總統和國會一起重選；要不然重選國會後，賴總統還在位置，這哪是叫賴清德的不信任投票，這是送給民進黨選輸後翻桌的機會。

黃國昌指出，現在台灣最大亂源就是賴總統的專制獨裁，民眾黨團也認為行政院長卓榮泰不適任，但卓榮泰就是聽賴總統命令行事，對民眾黨團而言，嚴格監督行政部門的立場不會動搖。

民眾黨團副總召張啓楷表示，如果要全面改選，不應只有立法院改選，而是總統也要一起改選，況且倒閣後若解散國會，台灣會有60天空窗期，有60天沒有立法院能監督行政部門與賴總統，這是何等嚴重問題。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫號召群眾4月26日上凱道訴求罷免賴總統，民眾黨黨公職是否也會參與。

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黃國昌說，從前黨主席柯文哲一案可看出，民進黨已經無法無天，把司法檢調當成政治工具，連民眾黨中央黨部都敢搜索，還有什麼事情做不出來；黨檢媒「三位一體」嚴重傷害台灣民主法治，過去民眾黨批評的「今天柯文哲，明天任何人」，真的成為台灣的惡夢。

黃國昌指出，有關26日上凱道活動，民眾黨秘書長周榆修稍早有電話轉知，朱立倫責成國民黨秘書長黃健庭主動來電邀約，之後若有具體細節內容會對外報告。（編輯：林克倫）1140418