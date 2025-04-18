蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：為救罷免的政治操作無比奇怪

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（中央社記者王揚宇台北18日電）台北市長蔣萬安昨天拋出倒閣說，話題持續延燒。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，蔣萬安以首都市長身分提出倒閣無比奇怪，且倒閣是憲法行為，不樂見被國民黨拿來做為救罷免的政治操作。

媒體追問，民進黨現在針對 倒閣 倒閣 依據憲法增修條文第3條第2項第3款規定，立法院得經全體立法委員1/3以上連署，對行政院院長提出不信任案。簡稱「不信任案」或「倒閣案」。 若全體立法委員1/2以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。立法院解散後，應於60日內舉行選舉。 若不信任案未通過，1年內不得對同一行政院長再提不信任案。 看更多 關閉 議題有無因應與討論，倘若真的有人提出，是否會同意。吳思瑤說，「我們不必要隨機起舞，也沒有討論」，天底下也沒有執政黨在倒自己的閣。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，昨天晚間前往北檢前抗議。蔣萬安說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，蔣萬安角色錯亂、邏輯壞死，還帶頭違法包圍北檢，更帶頭挑戰北市府行政團隊的公權力。相關幽靈、錯假與死亡連署的證據都是台北市政府提供，司法偵辦何錯之有，違法就是違法。

至於倒閣議題，吳思瑤認為，蔣萬安以首都市長身分提出倒閣無比奇怪，蔣萬安有無問過國民黨主席朱立倫、國民黨立法院黨團總召傅崐萁，這是否為蔣萬安的個人意見。

吳思瑤說，倒閣是憲法行為，不樂見這種憲法行為被國民黨拿來作為救罷免的政治操作，也不應淪為國民黨搞政爭自救的工具。

吳思瑤認為，倒閣最好的時機點已經過了，現在人民依憲法提出的罷免連署已進入二階，蔣萬安此時提倒閣，要先問問人民的意志，要先過公民及國民黨的那一關。

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媒體追問，民進黨（團）針對倒閣一事有無相關因應，倘若真的有人提出，民進黨（團）是否同意。

吳思瑤說，民進黨在現階段沒有針對這種突然冒出來、未經詳加評估的急就章倒閣論進行討論，也無必要隨機起舞，天底下也沒有執政黨在倒自己的閣，各界應嚴肅面對公民發起的罷免案，這是憲法救濟行為的現在進行式，倘若要用任何方式來阻撓，要問公民是否同意，不要為了救罷免胡亂提出倒閣。（編輯：林淑媛）1140418