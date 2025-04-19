拒絕統戰大會凱道登場 罷團拚連署、逾千民眾參與

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（中央社記者賴于榛台北19日電）網紅八炯等人號召「拒絕統戰，守護台灣」大會下午在凱道登場，逾千民眾與會，罷免藍委團體也在現場擺攤，力拚二階段連署。

「拒絕統戰，守護台灣」大會在凱道登場，根據規劃，除八炯之外，民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、王義川、王定宇、沈伯洋，以及聯電創辦人曹興誠都會參與宣講。活動於下午2時正式開始，不過下午1時左右現場椅子就已坐滿，不少民眾在人行道上等待。

八炯指出，自由民主從來都不是天上掉下來的，在33年前的今天，許多民主前輩爭取總統直選，當時被打得頭破血流，直到1996年台灣終於能夠總統直選，是許多前輩的血淚努力爭取而來。

他說，此刻國家被滲透、土地被出賣，恐怕台灣的下一代正要被賣給共產黨，大家應該站出來阻止這件事，如今台灣的敵人就在立法院，攘外必先安內，必須想辦法清除這些中共同路人，才有對抗中共的可能。

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罷免立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美則說，投入罷免者有人被主管冷嘲熱諷、有人被肉搜無法回家，甚至協助罷免連署的志工也時常遭遇暴力，但大家都還在努力，擔心沒有盡最大的努力保護國家，期盼意見相左的人能去街頭聽取真實民意，了解罷免的理由，讓大罷免大成功。

罷免立委葉元之領銜人史書華則說，在野黨立委自去年起，相關修法就已惹議，且還凍結總預算、封殺憲法法庭，公民終於等到如今可以罷免的時刻，要利用制度推動反滲透、反統戰、反造謠、反抹黑，「罷免不是仇恨、罷免是愛台灣」。（編輯：翟思嘉）1140419

與會民眾高舉標語旗幟表達立場。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

現場大批群眾搖旗吶喊，響應活動訴求。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

網紅八炯在開場時登台發言，帶起現場氣氛。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

網紅閩南狼PYC（陳柏源）（右4）等人以歌曲演出帶動群眾氣氛。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日

與會者帶著各式旗幟、標語到場參加，表達自身立場。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日