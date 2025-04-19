加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事》美限制輝達H20晶片銷中、罷免涉不實連署延燒
首頁 / 政治

罷團凱道會師 綠委現身力挺

2025/4/19 18:51（4/19 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由網紅八炯等人發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動19日在凱道登場，聯電創辦人曹興誠（右）與民進黨立委沈伯洋（左）同台亮相，響應活動。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
由網紅八炯等人發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動19日在凱道登場，聯電創辦人曹興誠（右）與民進黨立委沈伯洋（左）同台亮相，響應活動。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）網紅八炯等人號召「拒絕統戰，守護台灣」大會下午在凱道登場，包括印太戰略智庫執行長矢板明夫，以及王定宇、郭昱晴等多名民進黨立委到現場上台宣講，力挺大罷免連署活動。

「拒絕統戰，守護台灣」大會19日下午在凱道登場，根據規劃，除八炯、矢板明夫外，民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、王義川、王定宇、沈伯洋，以及聯電創辦人曹興誠都會參與宣講。下午4時左右，主辦單位指現場已超過4萬人。

王定宇致詞指出，罷免這場戰爭還沒有結束，希望大家手牽手一起保護這個家，持續堅持下去；郭昱晴說，在野黨修法癱瘓憲法法庭、剝奪民眾權益、加嚴罷免難度、亂刪政府預算導致許多人失業，還粗暴挖走中央預算，種種表現根本欠罷；黃捷表示，現場大家拿的口號、旗幟都不一樣，代表台灣的自由、民主、包容與多元，各黨派都能來，訴求只有一個就是反共，希望大家都能用一支筆桿守護台灣。

矢板明夫說，美國新任駐日本大使甫抵達東京，就宣布美國要跟日本聯合對抗中國，讓中國外交部跳腳抗議，雖然一般來說各國大使不能提起第三國，但這代表今天國際秩序已經有巨大變化。

他說，台灣目前很關心對等關稅及大罷免，兩件事看起來並不相干，但其實是同一件事，就是國際秩序正在重組，而這新的國際秩序，就看台灣想扮演什麼角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，台灣有成熟公民社會，一旦政治出問題，就會由公民社會導回正確方向，期待台灣能透過罷免連署，回到正確方向。

退役陸軍少將丘衛邦說，台灣正面臨嚴重狀況，因為立法院有一批舔共、親共、投共的立委，凍結台灣國防潛艦製造、攻擊無人機等預算，簡直是喪盡天良，希望罷免藍委第二階段的連署都能成功，全數清除35個危害國家的立委。（編輯：張良知）1140419

#日本
#王定宇
#曹興誠
#凱道
#王義川
#民進黨
#矢板明夫
#立法院
#沈伯洋
#陳培瑜
#黃捷
#郭昱晴
#八炯
由網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師19日下午在凱道登場，活動開始後仍持續湧入人潮，下午3時許，現場群眾已延伸至景福門，主辦單位稱現場達2萬5000人。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
由網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師19日下午在凱道登場，活動開始後仍持續湧入人潮，下午3時許，現場群眾已延伸至景福門，主辦單位稱現場達2萬5000人。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
由網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動19日下午在凱道登場，現場亦設有罷免連署攤位、宣傳旗幟等，號召群眾響應大罷免。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
由網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動19日下午在凱道登場，現場亦設有罷免連署攤位、宣傳旗幟等，號召群眾響應大罷免。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
由網紅八炯等人號召的「拒絕統戰 守護台灣」大會19日下午在凱達格蘭大道舉行，現場大批群眾搖旗吶喊，響應活動訴求。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
由網紅八炯等人號召的「拒絕統戰 守護台灣」大會19日下午在凱達格蘭大道舉行，現場大批群眾搖旗吶喊，響應活動訴求。中央社記者王騰毅攝 114年4月19日
延伸閱讀
罷免進二階連署名單一覽 增民進黨立委陳俊宇、基隆市2議員罷免藍委二階連署 民進黨主攻青年族群國民黨聚北檢抗議 劉世芳：禁制區滋擾移檢偵辦蔣萬安拋倒閣 黃國昌：最好方式是總統國會一起重選
矢板明夫
大阪世博開幕 智庫攜手台僑辦市中心「台灣祭」87歲退役少將響應反共護台 力挺罷免舔共立委
王定宇
郭姓男子涉恐嚇立委吳思瑤遭聲押 士院裁定限制住居王定宇：立院朝野立委訪美團 4/28至5/2赴華府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：