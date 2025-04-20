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藍白在野峰會 朱立倫：討論捍衛民主合作反惡罷

2025/4/20 16:13（4/20 16:31 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）20日在台北出席「戰獨裁 站出來」政策說明會，會中批評總統賴清德操作大罷免，並聲援同黨立委徐巧芯（左）。右為國民黨台北市信義區黨部主委高艷秋。中央社記者鄭清元攝 114年4月20日
國民黨主席朱立倫（中）20日在台北出席「戰獨裁 站出來」政策說明會，會中批評總統賴清德操作大罷免，並聲援同黨立委徐巧芯（左）。右為國民黨台北市信義區黨部主委高艷秋。中央社記者鄭清元攝 114年4月20日
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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席朱立倫將與民眾黨主席黃國昌會面，舉行在野領袖峰會。朱立倫今天表示，要把台灣的民主救回來，要把民主還給台灣，藍白將討論如何捍衛民主、司法改革，以及面對反惡罷、戰獨裁的策略與合作。

國民黨今天發出新聞稿表示，面對國家動盪變局，國民黨、民眾黨將於22日上午召集「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，由國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌出席，商討國際關稅情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題。

朱立倫下午出席「戰獨裁、站出來」政策說明會，與台北市長蔣萬安，為正在迎戰罷免的國民黨立委徐巧芯站台、助講，營造團結反罷免氣勢。

朱立倫會後受訪表示，總統賴清德上任至今完全不治國，完全搞鬥爭，字典中不但沒有合，而且要鬥垮在野黨、消滅所有反對者，這跟獨裁者有什麼差別。

朱立倫說，大家要把台灣的民主救回來，要把台灣的民主還給台灣，22日與黃國昌見面共商國是，其中包括現在民眾最關心的關稅貿易戰，他也會把匯集15縣市長的重要看法，以及最近國際局勢的變化，與黃國昌交換意見。

朱立倫強調，強化和民眾黨在國會的合作是必然的，不但要持續合作，所有福國利民、對台灣有益的，都要持續合作。

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他說，最近大家最關切的司法，竟然變成獨裁者、執政者的工具、鷹犬，讓民眾看不下去。如何捍衛台灣的民主、讓司法持續改革，變成公平正義的代表，而不是執政黨的工具、鷹犬，大家一起來商討。

此外，朱立倫說，當然還有一些重要的議題，包括未來面對反惡罷、戰獨裁，有很多的策略，大家會一起合作、努力。（編輯：黃瑞弘、楊蘭軒）1140420

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