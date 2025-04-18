民眾黨團提重啟核三、移轉投票公投 立院逕付二讀

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民眾黨團今天拋出重啟核三、國內移轉投票法制化兩個公投案，並提案將公投案逕付二讀。立法院會處理時，雖然民進黨團表達反對，但表決時人數仍不敵藍白多數，最後提案順利逕付二讀並送交黨團協商。

國民黨立法院黨團日前提出反廢死、反戒嚴公投引發關注。民眾黨立法院團今天拋出兩個公投提案，分別是在經安全評估後重啟核三，以及於兩年內於中華民國自由地區落實移轉投票法制化，並將兩個公投案增列為院會議程。

重啟核三的公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」至於國內移轉投票的公投主文為「為保障人民參政權，您是否同意政府應於二年內於中華民國自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」民眾黨團也指出，這兩個公投案在民調都獲得7成支持。

院會進行廣泛討論時，民進黨立委輪番砲轟這兩個公投案。民進黨立委徐富癸表示，他是屏東核三廠所在地的在地立委，核三廠將在今年5月17日除役，雖然大家關心電力供給，但屏東人更關心核安與生命財產安全；依據核子反應器設施管制法，核電廠營運40年就必須除役，如果真的要走向延役，必須做很多的功課，不是公投通過後就能倉促上路。

民進黨立委莊瑞雄表示，核三廠位於國家公園內，好不容易兩個機組除役，民眾黨團為何不敢提議要重啟核一、核二，提這案就是在霸凌屏東人，他誓死反對這個反智的公投案。

討論移轉投票公投案時，民進黨立委沈伯洋表示，若民眾黨的公投案民調這麼高，就直接提案修法即可，現在藍白是國會多數，需要公投幹什麼，很顯然就是刻意政治操作。

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民進黨立委蘇巧慧指出，民眾黨團提這兩案都需要高度技術與配套，需要在國會好好討論，但民眾黨團卻要甩鍋給一般民眾來決定，她堅決反對移轉投票公投案。

院會處理時，民眾黨團提議將兩個公投案逕付二讀，雖然民進黨團反對，但表決時藍白具有人數優勢，最終仍順利通過。立法院長韓國瑜裁示，民眾黨團的公投案逕付二讀並交付黨團協商。（編輯：蘇志宗）1140418