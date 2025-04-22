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賴總統：對先進核能技術持開放態度 政策改變有3前提

2025/4/22 15:10（4/22 16:03 更新）
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總統賴清德（中）22日接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表，說明政府推動淨零轉型與韌性社會的決心與對策。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月22日
總統賴清德（中）22日接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表，說明政府推動淨零轉型與韌性社會的決心與對策。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月22日
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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統賴清德今天接見全國NGOs環境會議環保團體代表時表示，行政團隊一貫立場就是對未來新的、先進的核能技術保持開放態度，任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識3個重要前提，才有可能進行。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表，說明政府推動淨零轉型與韌性社會的決心與對策，並感謝環團協助政府推動各項政策，讓台灣在面對轉型挑戰時，也能兼顧環境正義、產業轉型以及社會大眾的福祉。

賴總統期盼，未來密切合作，促進台灣的永續發展，為台灣的永續未來、永續幸福攜手努力。

賴總統認為，核能議題需要凝聚共識，各界對於核能議題有很多討論，政府當前最重要的工作就是持續穩定供電、開發多元綠能，同時也不排除任何有助於淨零的方案。

總統指出，行政團隊一貫立場，就是對未來新的、先進的核能技術保持開放態度，但任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識3個重要前提，才有可能進行。

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此外，總統指出，政府持續推動綠能除弊工作，除了積極執行綠能掃黑肅貪的「靖平專案」，行政院也已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，鼓勵業者與民眾對不法情事提出檢舉，檢調單位接獲舉報就立即全力偵辦。

總統強調，推動再生能源的發展，是提高台灣能源自主非常重要的一環，也是國家重要的政策，因此「我們絕對不容許不肖分子從中牟利，不論哪個黨派、哪個團體，利用國家政策來謀取利益，政府一定會嚴懲、嚴辦，絕不寬貸」，要讓綠能政策的推動更加順利。（編輯：林淑媛）1140422

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