緊急狀況啟動核電 學者建議需維持在停機待命狀態

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（中央社記者林敬殷台北19日電）總統賴清德曾在競選時提到，未來國家遇到緊急狀況時，可以啟動核電解決能源供應，清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸今天表示，要讓電廠機組維持在停機待命狀態才有可能，這才是真心對全國人民負責的做法。

立法院教育及文化委員會召委今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢以錄影的方式參與，引發關注。

核能安全委員會副主委張欣表示，目前國內大眾對於核電廠延役或重啟，仍存有不同意見，需在核能安全、核廢處理、社會共識等前提下，審慎評估，充分討論溝通。核安會尊重立法院立委及黨團所提核管法修正草案及條例草案，若修法通過，仍須由經濟部和台電公司就各核電廠，審慎評估安全性、可行性及執行效益後，決定是否提出申請。

經濟部次長賴建信指出，經濟部尊重立法院修法決議，惟修法前須依法行政，依照各項核子設施管理時程進行相關工作。重啟再運轉需確保核安外，也應務實與社會溝通處理核廢料處置議題。

童子賢在影片中提及核電的5大優點，包括供電穩定、占用土地非常小、核能不排碳、經濟實惠，以及能源韌性相當好。讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億元。他個人的衷心期望是，綠能跟核能不要偏廢，兩個一起可以發展。不管是地熱發電或風力發電，這些新的不排碳能源，每1度電都很重要，可是何妨讓核能來合作，所以這樣的方向叫核綠共存，這是他所衷心盼望。

對於不少人予以厚望的SMR小型核能發電，中央研究院永續中心主任陳于高表示，安全性確實較高，但核廢料依據不同設計，有的機組甚至比原來的高，需要討論。但陳于高也說，科學家對於解決未來的問題都很有信心，期待核融合在未來的幾個10年會成為新的選項。

葉宗洸說明，台灣現在面臨供電不穩定及電價問題，修法不是最快速解決問題的方法，最快速的方法是核安會透過內部法規修正，就可以讓核電廠重啟或繼續運轉，就看政府有沒有心要執行下去。

針對總統賴清德在競選時曾提到，未來國家遇到緊急狀況時，可以啟動核電解決能源供應，葉宗洸解釋，重啟一個核電廠，不是總統今天說，明天就可以發電，若電廠機組沒有維持在停機待命狀態，就不可能快速啟動發電，一定要透過修法，就算不讓核電廠發電，也要維持幾組停車待命狀態，才有可能總統一聲令下，1週內重啟發電，這才是真心對全國人民負責的做法，除非有人告訴他，賴總統的宣示只是隨口說說，那他就沒有評論。

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綠色公民行動聯盟研究員林正原表示，全世界沒有所謂的核電復興，根據2024年核能產業報告中指出，全球核電占比及核電裝置容量雙雙下降，美國早就沒有大規模興建核電廠，從2009到2025年，美國有23座核電廠成本及老化提前除役，且核電廠延役將有高風險，越老的核電廠，風險越高，貿然延役將成為未爆彈。

林正原強調，SMR的成本過高，美國沒有動工中的SMR，單位發電成本更是光電及貯能系統昂貴數倍，產生的核廢料也是傳統反應爐的30倍，連美國電力公司都不要興建。（編輯：張若瑤）1140319