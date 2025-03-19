童子賢：綠能核能不偏廢 核電可替台灣省下N千億

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（中央社記者林敬殷台北19日電）身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢今天表示，核電有5大優點，包括供電穩定、佔用土地非常小、核能不排碳、經濟實惠，及能源韌性相當好。他強調，綠能跟核能不要偏廢，兩個一起可以發展，核綠共存，這是他所衷心盼望。

立法院教育及文化委員會召委今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，童子賢因人在國外，事先以預錄方式參與。

童子賢在影片中表示，為什麼核能對台灣重要，他列舉核能5大優點：1、供電穩定；2、占用土地非常小；3、不排碳；4、經濟實惠，價錢比天然氣，比某一些綠能要便宜；5、能源韌性相當好，它的持續性、永續性相當好，而天然氣的LNG船如果2周不到就會斷供，也就沒有電。

童子賢指出，在不排碳發電上面，有綠能跟核能兩種選項，他個人衷心期望是，綠能跟核能不要偏廢，兩個可以一起發展，因為綠能是一種間歇性的能源，綠能目前在台灣最主要發展的是太陽能跟風力發電，太陽能有太陽就有電，沒有太陽就沒有電，尤其傍晚或者是夜間，太陽很微弱，或者沒有太陽，電就會停，而風也是一個看天吃飯的發電方式。

童子賢說，核能非常穩定，核能的燃料棒只要上線開始發電，可以連續18個月，也就是一年半不停，而且它的曲線非常筆直、穩定，穩定對工業生產來說非常重要；核電是不排碳的，可以供應穩定的電，台灣的產業發展、民生用電可得到穩定的發展。

童子賢說，核二、三廠發電效率非常好，成本非常低，根據台電去年公布發電成本資料，核電最新的一個年度公布的成本是每一度電新台幣1.42元，如果是風力發電跟太陽能發電，台電向民間購入的成本，風力發電是6.59元，太陽能發電購入成本是4.87元，相對於1.42元的核能來說，可以差到5元以上。

童子賢說，台灣如果一年用電3000億度，所要花費的額外支出很驚人，所以他才會呼籲，讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億。

童子賢指出，目前台灣所擅長的先進晶片製造，需要用到相當的電力，台灣所要追求的AI也要用到相當的電力，如果台灣想要減少汽車排放的空汙，用電動車代替燃油車，也會用到電力，也就是先進晶片的製造、AI的運算跟電動車的使用推廣，都會需要用到很多的電力。

童子賢說，蔡英文政府在8年裡確實非常努力的發展太陽能跟風力發電，可是遇到的瓶頸是，台灣地狹人稠，沒有足夠的空間發展綠能，依據2024年統計數據，太陽能加上風力的整體發電，大概到8.1%、8.2%了，靠這8.1%、8.2%救不了地球暖化，也沒有能力提供整個台灣產業界所需要的綠能。

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童子賢表示，核能到目前為止在全世界的統計，大概還在9.1%到9.5%左右，所以經過這麼多年下來，得到一個答案，讓核能跟綠能加水力發電來攜手合作，才有機會來挽救地球暖化的命運。

童子賢說，他個人衷心期望是，綠能跟核能不要偏廢，兩個一起可以發展。不管是地熱發電或風力發電，這些新的不排碳能源，每一度電都很重要，可是何妨讓核能來合作，核綠共存的方向是他所衷心盼望。（編輯：翟思嘉）1140319